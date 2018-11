EH Bildu rechaza la unidad didáctica de ETA y eleva la presión al Gobierno Vasco Otegi, en un acto por los asesinados Brouard y Muguruza. / TELEPRESS La coalición abertzale se une a las víctimas de la «violencia del Estado» y cuestiona que se pueda llevar a las aulas escolares el programa Herenegun! JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 16 noviembre 2018, 06:48

El margen del Gobierno Vasco con la unidad didáctica sobre la historia de ETA sigue estrechándose. A las duras críticas del PP y las asociaciones de víctimas del terrorismo, se están sumando, desde otro prisma, las de EH Bildu, la izquierda abertzale y los afectados por la «violencia del Estado». Todos estos sectores están alzando la voz contra el programa Herenegun!, al considerar que los vídeos no denuncian «en toda su dimensión el terrorismo de Estado», centran el análisis crítico exclusivamente en ETA y no recogen una pluralidad de voces equilibrada. De hecho, en la comisión parlamentaria de hoy para presentar alegaciones, EH Bildu cuestionará ante el secretario de Convivencia, Jonan Fernández, la idoneidad de llevar a las aulas escolares una unidad didáctica que no tiene un consenso previo de «carácter político» ni de las víctimas en su totalidad, señalan fuentes abertzales.

Las duras críticas contra Herenegun!, expresadas únicamente desde colectivos de víctimas de ETA como Covite y AVT, el PP y algunas voces socialistas, aconsejaron en un primer momento al independentismo vasco de izquierdas a mantener un perfil bajo en esta polémica. Pero la llegada del final de plazo de las alegaciones ha hecho que comiencen a alzarse algunas voces en este sector.

El colectivo Egiari Zor, que agrupa a «víctimas del Estado», reclama directamente la retirada de Herenegun!, según su portavoz Ane Muguruza, hija de Josu Muguruza, diputado de HB en Madrid asesinado por la ultraderecha y cuya muerte, al igual que la de Santi Brouard, se recordará este martes con una manifestación de Sortu en Bilbao. Muguruza sostiene que «no se sienten representados por una unidad didáctica que les deja marginados». Agrega que hace una lectura «meramente superficial de la violencia del Estado».

La voz de Goirizelaia

La izquierda abertzale está totalmente de acuerdo con ese diagnostico y se muestra «muy crítica» con el trabajo elaborado por el departamento de Jonan Fernández, al considerar que «categoriza» a las víctimas, dejando excluidas, a su juicio, a las afectadas por la violencia del Estado. También entienden que la elaboración de estos materiales precisaba de un mayor consenso y 'cocina' previa. En este sentido, relativizan las acusaciones del PP, Covite o AVT que denuncian que se da excesiva voz a exmiembros de ETA. Desde el mundo de Sortu precisan que la práctica totalidad de ellos se desmarcaron hace tiempo de la organización armada, como es el caso de uno de los fundadores, Julen Madariaga, o la exreclusa Carmen Gisasola, acogida a la disidente vía Nanclares. La izquierda abertzale sostiene que la «única voz» vinculada al mundo del antiguo MLNV que aparece en la unidad didáctica es la de la parlamentaria de EH Bildu e histórica de Batasuna, Jone Goirizelaia.

Precisamente, las palabras de la abogada vizcaína en los audiovisuales explicando por qué el mundo de Batasuna nunca condenó los atentados de ETA han sido uno de los principales argumentos de las asociaciones de víctimas del terrorismo para acusar al Gobierno Vasco de «blanquear la historia de ETA».

Hoy será el turno de EH Bildu en la comisión de alegaciones. La entente de Sortu, EA, la disuelta Aralar, Alternatiba e independientes ultima su intervención, pero avanza que en estas condiciones es cuestionable que se pueda trasladar al sistema educativo un programa sin consenso político previo. El contenido de los vídeos no ha gustado a los parlamentarios de la coalición, que consideran por ejemplo inaceptable que «el terrorismo de Estado» de los GAL se rebaje a la «definición de violencia de respuesta» a la actividad de ETA.