Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maddalen Iriarte, Pello Otxandiano y Arnaldo Otegi. Yvonne Iturgaiz

EH Bildu propone a PNV y PSE promover 30.000 viviendas públicas para pactar los Presupuestos en Euskadi y las tres diputaciones

La coalición abertzale plantea un acuerdo interinstitucional para destinar 3.000 millones de euros en diez años a la creación de un gran parque público de vivienda, con prioridad para el alquiler protegido

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:21

Comenta

EH Bildu ha presentado este miércoles a PNV y PSE una propuesta única para pactar los Presupuestos de Euskadi y de las tres Diputaciones forales ... de 2026. El documento trasladado por la izquierda independentista recoge el objetivo de «afrontar la emergencia habitacional en Euskadi mediante la promoción de 30.000 viviendas públicas en la próxima década». Jeltzales y socialistas cuentan con la mayoría absoluta en el Gobierno Vasco y en la Diputación de Bizkaia, pero requieren en Gipuzkoa y en Araba de un socio que les facilite la aprobación de las Cuentas. EH Bildu no ha apoyado ninguno de los proyectos económicos planteados por PNV y PSE durante este legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  3. 3 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  6. 6 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  9. 9 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu propone a PNV y PSE promover 30.000 viviendas públicas para pactar los Presupuestos en Euskadi y las tres diputaciones

EH Bildu propone a PNV y PSE promover 30.000 viviendas públicas para pactar los Presupuestos en Euskadi y las tres diputaciones