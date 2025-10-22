EH Bildu propone a PNV y PSE promover 30.000 viviendas públicas para pactar los Presupuestos en Euskadi y las tres diputaciones

EH Bildu ha presentado este miércoles a PNV y PSE una propuesta única para pactar los Presupuestos de Euskadi y de las tres Diputaciones forales ... de 2026. El documento trasladado por la izquierda independentista recoge el objetivo de «afrontar la emergencia habitacional en Euskadi mediante la promoción de 30.000 viviendas públicas en la próxima década». Jeltzales y socialistas cuentan con la mayoría absoluta en el Gobierno Vasco y en la Diputación de Bizkaia, pero requieren en Gipuzkoa y en Araba de un socio que les facilite la aprobación de las Cuentas. EH Bildu no ha apoyado ninguno de los proyectos económicos planteados por PNV y PSE durante este legislatura.

Según el documento que ha hecho público la coalición abertzale, la propuesta busca que el Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos actúen de forma coordinada en la puesta en marcha de una política pública de vivienda integral. Para ello, EH Bildu pone sobre la mesa la creación de un Fondo Social para la Promoción de la Vivienda Pública, con una dotación total de 3.000 millones de euros a lo largo de diez años.

El Fondo se nutriría de varias fuentes: 1.000 millones de euros aportados por el Gobierno Vasco mediante endeudamiento, otros 1.000 millones procedentes de organismos públicos como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y 1.000 millones adicionales captados de entidades privadas de interés social, entre ellas las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital, así como las EPSV.

El texto recuerda que el Parlamento Vasco aprobó en mayo una reforma presupuestaria que permite al Ejecutivo autonómico endeudarse en 1.000 millones de euros para impulsar el sector industrial. EH Bildu sostiene que una cantidad similar debería destinarse ahora a vivienda pública, «por ser la emergencia habitacional el mayor problema social que afronta actualmente Euskadi, con graves consecuencias sociales y económicas».

EH Bildu subraya que la fórmula garantizaría una participación pública mínima del 51% y que el fondo se destinaría no solo a la promoción de vivienda nueva, sino también a la compra y rehabilitación de inmuebles, priorizando siempre el alquiler protegido y la actuación sobre suelo público.

El objetivo final, según EH Bildu, es mantener la inversión pública por encima del 1,5% del PIB en la próxima década y crear un gran parque público de vivienda, mayoritariamente en régimen de alquiler, «tal como establece la Ley Vasca de Vivienda».

Zonas tensionadas

Además del fondo, la coalición plantea varias medidas complementarias. Entre ellas, declarar zonas tensionadas en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba en un plazo de tres meses para poder regular los precios del alquiler, y publicar un sistema de índices de referencia.

En el ámbito fiscal, propone aumentar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a partir de la segunda vivienda —del 4% al 8%, y del 6% al 15% en el caso de grandes tenedores—, así como establecer recargos sobre los alquileres turísticos y sobre los rendimientos procedentes de arrendamientos por encima del índice de referencia.

Los ayuntamientos, por su parte, deberían formalizar las declaraciones de vivienda deshabitada en todos los municipios de más de 15.000 habitantes durante 2026, con el objetivo de movilizar los inmuebles vacíos hacia el alquiler.