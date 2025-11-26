EH Bildu propone cambios de 52 millones a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras Podemos se acerca al acuerdo
La coalición abertzale vuelve a centrar sus exigencias en los cuidados y los morados aseguran que sus propuestas han tenido «buena acogida»
San Sebastián
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:10
El plazo para presentar enmiendas que modifiquen el proyecto presupuestario de Gipuzkoa planteado por el Gobierno foral de PNV y PSE termina el próximo viernes. ... La coalición, que está en minoría y necesita al menos un socio, empieza a conocer ya las exigencias de los partidos de la oposición para cerrar un posible pacto. Son 52,3 millones de euros el valor de las modificaciones que EH Bildu ha trasladado a la diputada general jeltzale, Eider Mendoza. La mitad de esa cantidad está destinada a los cuidados. Pero parece que quien se acerca al acuerdo es Elkarrekin Podemos, tras asegurar que sus propuestas han tenido «buena acogida» por parte de jeltzales y socialistas.
La coalición abertzale quiere destinar 24 millones de euros más para los cuidados, la mitad de sus modificaciones, con el objetivo de garantizar la universalidad de los servicios públicos de cuidados y de eliminar el ánimo de lucro del sector. Por otro lado, para la promoción económica, el documento de EH Bildu recoge una propuesta de 4,2 millones de euros para apoyar a las pymes y autónomos.
Además, para dar «un salto en política lingüística», con 2,12 millones de euros, la izquierda independentista propone dos áreas estratégicas: el ocio infantil y la atención a los recién llegados. Así como aumentar la subvención a la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, UEMA.
EH Bildu, que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Euskadi, no ha llegado a ningún acuerdo de calado en Gipuzkoa con el actual Gobierno foral de PNV y PSE. No ha apoyado ni las Cuentas ni la reforma fiscal. Mendoza no logró recabar los apoyos suficientes para cerrar un acuerdo y dar luz verde a los Presupuestos el primera año de legislatura y el segundo lo logró gracias a los votos del PP. Elkarrekin Podemos, en cambio, fue la formación que a principios de año respaldó la reforma fiscal. Un movimiento que le sitúa ahora como favorita para llegar a un pacto.
Podemos, a la espera
La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas de Gipuzkoa, Miren Echeveste, se ha vuelto a mostrar este miércoles confiada en que la negociación con el Gobierno foral pueda llegar a buen puerto. Las propuestas de los morados, que no han sido detalladas, han tenido «buena acogida», ha dicho Echeveste. «Ahora veremos al bajar a los detalles si esa actitud que se dice de palabra se traslada bien a las cifras», ha remarcado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.
Mendoza también ha hablado este miércoles y ha asegurado que «las negociaciones están abiertas» y que «hay tiempo para negociar hasta el último momento», aunque ha advertido de que «no nos gusta gobernar en el alambre y queremos ofecer confianza». Por eso, ha dicho, «nos damos tiempo a nosotros mismos para negociar, y nos gustaría cerrarlo cuando antes, pero si hay dificultades, tenemos tiempo», ha manifestado.
Mendoza ha explicado que se encuentran en la fase de «intercambiarnos textos entre nosotros», y que han ofrecido a la oposición la posibilidad de «mejorar el proyecto mediante sus aportaciones, para hacer el camino juntos». Además, ha recordado que van a negociar con los tres partidos de la oposición sin exclusiones y que han solicitado a cada uno de ellos que «no se autoexcluyan».
«Hemos dicho a los grupos que hay tiempo para negociar hasta el final, pero que no nos gusta gobernar en el alambre, como parece que hace Pedro Sánchez, y también queremos ofecer confianza y darnos tiempo para negociar. Nos gustaría cerrarlo cuanto antes, pero, si surgen dificultades, hay tiempo», ha reiterado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión