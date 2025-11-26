Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miren Echeveste y Maddalen Iriarte durante un debate electoral en DV. Morquecho

EH Bildu propone cambios de 52 millones a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras Podemos se acerca al acuerdo

La coalición abertzale vuelve a centrar sus exigencias en los cuidados y los morados aseguran que sus propuestas han tenido «buena acogida»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:10

El plazo para presentar enmiendas que modifiquen el proyecto presupuestario de Gipuzkoa planteado por el Gobierno foral de PNV y PSE termina el próximo viernes. ... La coalición, que está en minoría y necesita al menos un socio, empieza a conocer ya las exigencias de los partidos de la oposición para cerrar un posible pacto. Son 52,3 millones de euros el valor de las modificaciones que EH Bildu ha trasladado a la diputada general jeltzale, Eider Mendoza. La mitad de esa cantidad está destinada a los cuidados. Pero parece que quien se acerca al acuerdo es Elkarrekin Podemos, tras asegurar que sus propuestas han tenido «buena acogida» por parte de jeltzales y socialistas.

