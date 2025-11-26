EH Bildu propone cambios de 52 millones a los Presupuestos de Gipuzkoa mientras Podemos se acerca al acuerdo

El plazo para presentar enmiendas que modifiquen el proyecto presupuestario de Gipuzkoa planteado por el Gobierno foral de PNV y PSE termina el próximo viernes. ... La coalición, que está en minoría y necesita al menos un socio, empieza a conocer ya las exigencias de los partidos de la oposición para cerrar un posible pacto. Son 52,3 millones de euros el valor de las modificaciones que EH Bildu ha trasladado a la diputada general jeltzale, Eider Mendoza. La mitad de esa cantidad está destinada a los cuidados. Pero parece que quien se acerca al acuerdo es Elkarrekin Podemos, tras asegurar que sus propuestas han tenido «buena acogida» por parte de jeltzales y socialistas.

La coalición abertzale quiere destinar 24 millones de euros más para los cuidados, la mitad de sus modificaciones, con el objetivo de garantizar la universalidad de los servicios públicos de cuidados y de eliminar el ánimo de lucro del sector. Por otro lado, para la promoción económica, el documento de EH Bildu recoge una propuesta de 4,2 millones de euros para apoyar a las pymes y autónomos.

Además, para dar «un salto en política lingüística», con 2,12 millones de euros, la izquierda independentista propone dos áreas estratégicas: el ocio infantil y la atención a los recién llegados. Así como aumentar la subvención a la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes, UEMA.

EH Bildu, que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Euskadi, no ha llegado a ningún acuerdo de calado en Gipuzkoa con el actual Gobierno foral de PNV y PSE. No ha apoyado ni las Cuentas ni la reforma fiscal. Mendoza no logró recabar los apoyos suficientes para cerrar un acuerdo y dar luz verde a los Presupuestos el primera año de legislatura y el segundo lo logró gracias a los votos del PP. Elkarrekin Podemos, en cambio, fue la formación que a principios de año respaldó la reforma fiscal. Un movimiento que le sitúa ahora como favorita para llegar a un pacto.

Podemos, a la espera

La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas de Gipuzkoa, Miren Echeveste, se ha vuelto a mostrar este miércoles confiada en que la negociación con el Gobierno foral pueda llegar a buen puerto. Las propuestas de los morados, que no han sido detalladas, han tenido «buena acogida», ha dicho Echeveste. «Ahora veremos al bajar a los detalles si esa actitud que se dice de palabra se traslada bien a las cifras», ha remarcado en una entrevista concedida a Euskadi Irratia.

Mendoza también ha hablado este miércoles y ha asegurado que «las negociaciones están abiertas» y que «hay tiempo para negociar hasta el último momento», aunque ha advertido de que «no nos gusta gobernar en el alambre y queremos ofecer confianza». Por eso, ha dicho, «nos damos tiempo a nosotros mismos para negociar, y nos gustaría cerrarlo cuando antes, pero si hay dificultades, tenemos tiempo», ha manifestado.

Mendoza ha explicado que se encuentran en la fase de «intercambiarnos textos entre nosotros», y que han ofrecido a la oposición la posibilidad de «mejorar el proyecto mediante sus aportaciones, para hacer el camino juntos». Además, ha recordado que van a negociar con los tres partidos de la oposición sin exclusiones y que han solicitado a cada uno de ellos que «no se autoexcluyan».

«Hemos dicho a los grupos que hay tiempo para negociar hasta el final, pero que no nos gusta gobernar en el alambre, como parece que hace Pedro Sánchez, y también queremos ofecer confianza y darnos tiempo para negociar. Nos gustaría cerrarlo cuanto antes, pero, si surgen dificultades, hay tiempo», ha reiterado.