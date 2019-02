EH Bildu redobla la presión sobre el Gobierno Vasco para que rectifique en su plan presupuestario

Ortuzar: «EH Bildu quiere secuestrar al PNV»

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha acusado a EH Bildu de querer «secuestrar» al PNV y «paralizar» al Gobierno Vasco al polemizar sobre la tramitación de la Ley de Acompañamiento por lectura única, con el fin de demostrar que «tiene la manija» y el Ejecutivo «no es tan eficaz como lo pintan». Además, ha destacado que PP, en este asunto, «ha ido de cara y ha dicho que la gente que lo pasa mal no le importa», y ha pedido a EH Bildu y a Podemos que aclaren su postura al respecto.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el líder jeltzale ha señalado que el Gobierno Vasco no se ha equivocado al presentar la citada norma y ha coincidido con la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, que hace unos días aseguró que «es lo normal». «Venimos de una negociación fallida de Presupuestos. No han salido los Presupuestos y se ha demostrado que no había una voluntad negociadora o no ha habido acierto suficiente», ha añadido.