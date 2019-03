EH Bildu se presenta como «la garantía y el voto más útil» para frenar a las «derechas cavernícolas» Actpo de EH Bildu esta mañana en Donostia. / I. Arizmendi Matute asegura que su formación y los demás soberanistas de izquierdas determinarán «quién y cómo se gobierna en el Estado español» JAIONE ALONSO Domingo, 17 marzo 2019, 15:40

El diputado y cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha asegurado esta mañana que la coalición abertzale representa «la garantía y el voto más útil» de cara a las elecciones generales del 28-A, para impedir el avance de las «derechas cavernícolas», que plantean solo «una estabilización por involución». Matute ha hecho estas declaraciones en San Sebastián en el acto de presentación de las candidaturas que EH Bildu presentará al Congreso y al Senado. En la presentación, se ha proyectado un vídeo del actual portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Joan Tardá, y también ha tomado la palabra Bel Pozueta, la cabeza de lista a la Cámara Baja por Navarra y madre de uno de los jóvenes condenados por el caso Altsasu. Las candidaturas que Bildu presentará al Congreso por Gipuzkoa y Alava las cierran Mertxe Aizpurua e Iñaki Ruiz de Pinedo, respectivamente.

Matute ha señalado que estas elecciones se producen en un momento político «crucial» y que es «necesario» que «la voz soberanista e independentista vasca no solo esté presente sino que también sea decisiva» como lo van a ser –ha añadido– «otras izquierdas soberanistas como la catalana y otras con las que trabajaremos de forma estrecha». En este sentido, Matute ha querido dejar claro que los soberanistas de izquierdas representan «el voto más útil» que se pueda realizar en las próximas elecciones generales, «para que la derecha no avance ni un milímetro más». A su juicio, serán la «llave» y determinarán «quién y cómo se gobierna el Estado español». «Vamos a ser determinantes», ha manifestado Matute, cuyo partido afronta el reto político con «fuerza» y «determinación».

El cabeza de lista de Bildu al Congreso por Bizkaia ha asegurado que su formación es «la garantía» para impedir el avance de las «derechas cavernícolas» que plantean «una estabilización por involución» y sueñan con un «Estado unitario, recentralizador» que puede definirse como el de «una España en blanco y negro, con la procesión y los toros obligatorios».

Asimismo, Matute ha censurado también que «el PSOE y sus aliados, cuando no están en broncas internas, lo que nos plantean es mantener un 'statu quo' que no nos satisface como vascos, que nos sigue imponiendo una monarquía heredada del franquismo y que nos sigue negando nuestro derecho a decidir e imponiendo un modelo económico que devasta la dignidad de las personas y se lleva por delante los planes de futuro». A su juicio, el «voto útil que se nos ofrece es mantener las cosas como están para que así la derecha no siga aumentando su beligerancia y su virulencia contra los que reclamamos más libertades», lo cual «no es en modo alguno una solución».

Por eso, frente a unos y otros, Matute ha asegurado que las izquierdas soberanistas serán «determinantes» tras los comicios generales y ha dicho a todo aquel que quiera gobernar que «no vale con ser un freno, un dique de contención frente a las políticas de las derechas sino que hay que apostar por un modelo de democracia plena para los pueblos y las personas». «No contemplamos un escenario de intercambio de cromos con un Gobierno de derechas como puede que tal vez piensen otros», ha advertido Matute, al tiempo que ha insistido en la necesidad de «avanzar en el derecho a decidir».

En el acto se ha proyectado un vídeo de Joan Tardà, diputado de ERC, formación con la cual EH Bildu ha llegado a un acuerdo político para estos comicios. El dirigente de ERC ha abogado por «unir fuerzas soberanistas, independentistas, demócratas y republicanas para plantear una alternativa al estado predemocrático». Además, ha instado a que los pueblos «sin Estado» se tiendan «la mano fraternal» para «hacer realidad nuestros ideales» y «alcanzar nuestros objetivos». «Una mano con cinco dedos, libertad, democracia, autodeterminación, bienestar social y antifascismo», ha descrito. Con un «a la victoria» ha concluido el vídeo.

«Luchar contra las injusticias»

En la presentación también ha tomado la palabra la cabeza de lista de EH Bildu por Navarra, Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes de Alsasua encarcelados por la agresión a dos guardias civiles. Pozueta ha asegurado que es «un honor» ir en las listas de la coalición soberanista porque le ofrece «un marco diferente para luchar contra las injusticias»: «Hasta ahora he estado luchando en contra de la injusticia pero este nuevo marco posibilita herramientas para luchar por las injusticias en plural».

Asimismo, ha advertido de que «no podemos quedarnos como si estuviéramos fuera de todo lo que está pasando porque somos parte y eso nos exige actuar». Además, con el lazo amarillo en su chaqueta, ha querido tener un recuerdo «especial» para Cataluña. «Me acuerdo de los presos políticos catalanes pero también me acuerdo de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes que por hacer frente, por decir, por luchar, por el derecho a decidir el futuro de un pueblo están sufriendo una represión muy injusta».

Pozueta ha finalizado resaltando que forma parte de un «proyecto ilusionante». «Tenemos ilusión y junto al pueblo catalán, a través de ERC y de otros pueblos del Estado, podemos ganar. Y Navarra en este marco tiene mucho que decir», ha concluido.