Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Noël d'Anjou mantuvo una reunión con EH Bildu la pasada semana. Maika Salguero

EH Bildu y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos vascos y zanjan la negociación

Pello Otxandiano ha criticado «la falta de voluntad política» en vivienda del Ejecutivo Pradales. Ambos partidos repiten el patrón de Sumar, que la semana pasada anunció la misma posición

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

Fin de la negociación. EH Bildu y el Partido Popular han anunciado este lunes que no apoyarán los Presupuestos vascos. Ambas formaciones presentarán una enmienda ... a la totalidad a las Cuentas del Ejecutivo de Imanol Pradales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Clasificación del Zurich Maratón de San Sebastián 2025
  4. 4

    Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  7. 7 «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  10. 10 Rompe dos ventanas de una clínica de Irun y se lleva un ordenador portátil y un móvil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos vascos y zanjan la negociación

EH Bildu y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos vascos y zanjan la negociación