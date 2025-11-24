EH Bildu y PP enmiendan a la totalidad los Presupuestos vascos y zanjan la negociación

Fin de la negociación. EH Bildu y el Partido Popular han anunciado este lunes que no apoyarán los Presupuestos vascos. Ambas formaciones presentarán una enmienda ... a la totalidad a las Cuentas del Ejecutivo de Imanol Pradales.

EH Bildu ha zanjado este lunes la negociación de los Presupuestos vascos al anunciar una enmienda a la totalidad ante la «falta de ambición política» del Ejecutivo autónomo por hacer frente al problema de la vivienda y la emergencia habitacional. El portavoz del grupo, Perio Otxandiano, ha justificado su decisión en la posiciión del Gobierrno Vasco de no alterar la iniciativa media te más recursos y en no sentarse a negociar ninguna de las 47 enmiendas planteadas al plan de medidas urgentes en materia de vivienda que ha presentado el Departamento que dirige el socialista Denis Itxaso. En opinión del dirigente de la izquierda independentista, este proyecto supoine «una contrarreforma».

Otxandiano ha enmarcado la apuesta de EH Bildu en la apuesta que en su momento panteó para abordar de forma estructural el problema de la vivienda mediante un mayor endeudamiento para destinar 1.000 millones de euros en el plazo de diez años para hacer frente a esta prioridad y atraer a capital privado a planes de promoción de vievienda asequible.

En su opinión, hasta el colectivo Zedarriak se ha posicionado a favor de aumentar hasta en 5.500 millones las cifras de inversión en esta materia para hacer frente a la situación. Otxandiano ha mentado «que se haya perdido una oportunidad» y ha diferenciado la negativa del Gobierno Vasco a sentarse a negociar con la voluntad de diálogo del Gobierno de Navarra. La negativa, a su juicio, pone en cuestión el discurso de Itxaso a favor de la intervención pública para hacer frente con medidas de choque al encarecimiernto de precios, tanto de alquiler como de compraventa.

La posición de la coalición soberanista y del PP, que también ha oficialido este lunes su rechazo y la presentación de una enmienda a la totalidad es la misma que Sumar ya anunció la pasada semana, por lo que los Presupuestos autonómicos, que para 2026 ascienden a 16.378 millones de euros -es decir, un 4,1% más respecto a este ejercicio- saldrán adelante con la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento Vasco PNV y PSE.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, denunció el viernes que el Ejecutivo ha demostrado que «no quiere negociar» con su partido un eventual apoyo de este grupo a las Cuentas del próximo año.