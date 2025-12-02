Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un barco de grandes dimensiones, en el Puerto de Pasaia. Arizmendi

El PNV transa con EH Bildu y Podemos una enmienda en favor de transferir el Puerto de Pasaia

El pleno de hoy de las Juntas Generales de Gipuzkoa volverá a escenificar la fractura entre los socios del Gobierno foral, ya que el PSE se opone al traspaso

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:53

Los grupos EH Bildu, PNV y Elkarrekin Gipuzkoa han pactado una enmienda transaccional que defiende la transferencia a Euskadi de la competencia del Puerto de ... Pasaia. El texto, en euskera, se debatirá este miércoles en el punto tres del pleno de Juntas Generales, a petición de EH Bildu, que ha interpelado a la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, la socialista Azahara Domínguez. De hecho, el pleno apunta a reproducir una fractura entre los socios del Gobierno foral, ya que el PSE-EE se opone al traspaso y a que la dársena pierda su carácter de interés general. El PNV, por su parte, se ha aliado en este asunto con la oposición.

