El PNV transa con EH Bildu y Podemos una enmienda en favor de transferir el Puerto de Pasaia

Los grupos EH Bildu, PNV y Elkarrekin Gipuzkoa han pactado una enmienda transaccional que defiende la transferencia a Euskadi de la competencia del Puerto de ... Pasaia. El texto, en euskera, se debatirá este miércoles en el punto tres del pleno de Juntas Generales, a petición de EH Bildu, que ha interpelado a la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, la socialista Azahara Domínguez. De hecho, el pleno apunta a reproducir una fractura entre los socios del Gobierno foral, ya que el PSE-EE se opone al traspaso y a que la dársena pierda su carácter de interés general. El PNV, por su parte, se ha aliado en este asunto con la oposición.

La enmienda de los tres partidos insta a la Diputación a que defienda la competencia vasca en la gestión del Puerto de Pasaia, al que se considera «estratégico» para la economía de Euskadi. El texto pide que se otorgue una mayor presencia a los ayuntamientos de la comarca, muchos de ellos gobernados por EH Bildu, como Pasaia o Errenteria, además de incidir en la necesidad de contemplar inversiones plurianuales tanto para la infraestructura portuaria como para la zona del entorno.

La enmienda también recoge inversiones anuales para «garantizar la competitividad y viabilidad futura» de la instalación, modernizando su gestión. Se plantea la separación del tráfico de coches y camiones, además de incrementar la eficacia de las conexiones ferroviarias. El PSE no ha presentado enmienda alguna, mientras el PP sí defenderá un texto en el que reclama mayores inversiones pero sin quitar el carácter de interés general al puerto.