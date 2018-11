El Gobierno Vasco cambiará la unidad didáctica sobre ETA El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, presenta en el Parlamento Vasco la unidad didáctica 'Herenegun'. / EFE El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha comparecido en el Parlamento Vasco donde los partidos de la oposición han criticado Heregun! IRAITZ VÁZQUEZ Viernes, 16 noviembre 2018, 13:34

El secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha comparecido este viernes a petición propia en el Parlamento Vasco para presentar la unidad didáctica Herenegun!

Fernández ha asegurado que incorporará nuevos testimonios en el material en el que trabajarán los alumnos vascos de entre 15 y 18 años. El periodo de aportaciones termina hoy. A partir de ahora, y hasta finales de enero se abrirá un periodo de reflexión e incorporación de esas propuestas y a partir de abril se llevará a cabo un proyecto piloto con alumnos de 4º de la Eso y 2º de Bachiller en ocho centros educativos vascos.

La comparecencia de Fernández, que ha durado tres horas, ha contado con una gran expectación, tras la polémica que se ha suscitado las últimas semanas en torno a Herenegun! Las asociaciones de víctimas del terrorismo y de la violencia policial, y la mayoría de partidos de la oposición han pedido su cambio porque no creen que sea un material didáctico adecuado. El secretario general de Paz y Convivencia, no obstante, ha recordado que en el material «no hay afirmaciones que justifiquen la violencia de ETA». En todo caso, también ha añadido que «en el proceso de aportaciones se pueden sumar más testimonios». Además, se ha defendido de las críticas porque ahora es el momento de «corregir algo que se haya podido interpretar de manera errónea».

Fernández también ha querido recordar que la unidad didáctica está abierta a que se pueda cambiar desde «la primera hasta la última palabra y vamos a tener en cuenta todas las aportaciones que se nos realice» porque a su modo de ver están «buscando un mínimo de consenso posible». También ha puesto el foco en que Herenegun! no es «una unidad didáctica sobre ETA, sino que es la historia de las últimas cinco décadas».

El secretario general de Paz y Convivencia ha recordado que el objetivo de Herenegun! es «generar conciencia crítica entre el alumnado para que permita comprender la deslegitimación de la violencia que hemos sufrido».

EH Bildu no avala el proyecto

Todos los partidos de la oposición han criticado en su turno de intervención el material didáctico. Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha señalado que el tratamiento a la coalición abertzale ha sido «inquisitorio» en Herenegun! Cree que no están representados porque tanto a Jone Goirizelaia como a Hasier Arraiz –participantes en los vídeos- «no pueden dar su relato porque las preguntas están sesgadas y no se les hacen las mismas cuestiones que a los demás participantes, por lo que el principio de igualdad queda roto». Tanto es así, que ha señalado que «no avalamos el proyecto y no queremos legitimarlo», por lo que sus alegaciones quedarán colgados en la página web de EH Bildu y no han sido presentadas a la Secretaría de Paz y Convivencia.

Fernández ha replicado que «la serie no se hizo para que cada partido tuviera su cuota de participación. Sí es verdad que hablan los cuatro lehendakaris y las familias políticas de Euskadi».

Elkarrekin Podemos también ha sido crítica con el proyecto que ha presentado la secretaría que dirige Fernández. Su portavoz en la comisión, Iñigo Fernández, ha alegado que Herenegun! «debe dejar claro que en Euskadi no ha habido un conflicto entre dos bandos». A su juicio, queda «invisibilizado el debate que realizó la izquierda sobre el uso o no de la violencia».

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, ha criticado con dureza el proyecto que ha presentado Jonan Fernández. El parlamentario popular ha arremetido contra Herenegun! porque «desdibuja la gravedad del terrorismo de ETA. Es un trabajo que está totalmente sesgado». Cree que el trabajo se ha elaborado desde «un juicio de intenciones», punto que ha desmentido Fernádez, y, además, Sémper ha recordado que para los populares existen ausencias relevantes la unidad didáctica como pueden que «las calles de Euskadi fueron patrimonio para manifestarse en contra de quienes no éramos nacionalistas».

Al PSE-EE tampoco le ha gustado el proyecto de Fernández. José Antonio Pastor ha reconocido que Herenegun! no puede «llegar así a las aulas. Este material no contribuye a la deslegitimación de ETA y no se señala que aquí algunos tomaron la decisión de matar, que en Euskadi se asesinó por pensar diferente. Es importante reconocerlo y repararlo para que no vuelva a ocurrir».

Por su parte, Iñigo Iturrar, del PNV, ha felicitado el «acierto del Departamento de Educación y la Secretaría de Paz y Convivencia por impulsar este proyecto que tiene gran valor intrínseco». Eso sí, también ha destacado que se trata de «un proyecto piloto en fase consultas. Las aportaciones ya están ahí, ahora lo que queda es la evaluación y la incorporación de las mimas».

En la comparecencia también han intervenido el periodista Mariano Ferrer, la exparlamentaria Mari Carmen Garmendia y el historiador Juan Pablo Fusi que han asesorado en la unidad didáctica. Los tres han agradecido la posibilidad de explicarse ante los portavoces parlamentarios y han puesto en valor que tres personas con «andaduras profesionales y vitales muy diferentes» han conseguido ponerse de acuerdo para elaborar un proyecto educativo como Herenegun!