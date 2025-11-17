EH Bildu pide crear un fondo de 1.000 millones para vivienda pública y el Gobierno Vasco pide propuestas «realistas»

El Gobierno Vasco ha iniciado este lunes con los partidos de la oposición la negociación en torno a los Presupuestos de 2026. Aunque PNV y ... PSE suman mayoría parlamentaria para aprobarlos en la Cámara vasca, el Ejecutivo busca un mayor apoyo, pese a que ha dejado claro este lunes que no va a «dilatar» las conversaciones y se dan como margen hasta el viernes de la próxima semana para poder alcanzar un acuerdo con alguno de los partidos.

«Tenemos que ser eficaces y no vamos a entrar en dinámicas que solo busquen dilatar las negociaciones», ha explicado el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, minutos antes de los encuentros que esta mañana ha tenido con EH Bildu, PP y Sumar. «Tienen que ser unas negociaciones honestas, claras y sinceras. No podemos alargar este proceso infinitamente», ha sostenido d'Anjou, y tras esos primeros encuentros las posiciones siguen estando algo alejadas en ese propósito de atraer al acuerdo a los partidos de la oposición.

La portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha advertido de que «es muy difícil» que su grupo pueda alcanzar un acuerdo presupuestario con el Gobierno autonómico, dado que los modelos que defienden uno y otro son muy «diferentes» y que no ha apreciado demasiada «voluntad negociadora» por parte del Ejecutivo.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, y la coordinadora general de Sumar Euskadi, Alba García, por su parte, han explicado que afrontan esta negociación desde la convicción de que existen «diferencias de fondo» con el Gobierno Vasco, por lo que «no es solo una cuestión de quitar y poner partidas y de mover dinero», ya que Sumar aspira a que el Ejecutivo acepte «cambios estructurales de fondo y mirar a largo plazo». Han propuesto modificaciones por 890 millones de euros y han avisado de que no se conformarán con las «migas» y que solo están dispuestos a llegar a un acuerdo de suficiente calado como para ayudar de verdad «a mejorar la vida en este país».

EH Bildu guarda silencio

EH Bildu, el principal partido de la oposición, también se ha reunido con el Ejecutivo vasco y pese a que no se ha pronunciado oficialmente tras ese encuentro, la coalición abertzale ha informado de que en su propuesta para apoyar las cuentas han incluido un fondo dotado con 1.000 millones de euros para la promoción de vivienda pública. La formación soberanista ha realizado esta estimación sobre el cálculo de que en diez años se deberían crear entre 60.000 y 80.000 viviendas para satisfacer la demanda «con suficiencia».

La propuesta de EH Bildu consiste en la definición de un fondo público-privado para la promoción de vivienda pública. La dotación del Gobierno Vasco a este fondo ascendería a 1.000 millones de euros provenientes del endeudamiento, lo cual la coalición considera «factible» después de que el Gobierno Vasco acordará con el Gobierno de España aumentar el margen de endeudamiento en 2.000 millones, elevando el límite de deuda del 13% al 15% del PIB.

EH Bildu recuerda que el Parlamento Vasco aprobó el pasado mes de mayo, con el voto favorable de la propia coalición, una reforma presupuestaria que ha permitido al Gobierno Vasco endeudarse hasta por 1.000 millones de euros para invertir en el tejido industrial.

Su portavoz en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, no se ha pronunciado tras la reunión, aunque el que sí que hablado antes incluso de esos encuentros ha sido el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmado que cree que el Gobierno Vasco «no quiere acuerdos» con la formación soberanista y que «hay una decisión política» tomada en ese sentido.

En su opinión, la propuesta de la formación soberanista «es posible», por lo que acudirán a la reunión con ella «y ya veremos cuál es su respuesta». En este sentido, y ante las declaraciones de las distintas partes negociadoras de tener voluntad para llegar a un acuerdo presupuestario, Otegi ha dicho que «en política una cosa son las palabras y otra los actos, y unos y otros podemos hablar de las palabras y los actos de cada uno».