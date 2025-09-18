Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pello Otxandiano durante el pleno de Política General. EP

EH Bildu ofrece su «compromiso sin límites» al lehendakari para enfrentar a la extrema derecha

Pello Otxandiano tiende la mano a Pradales y urge a «empoderar a la ciudadanía» con un nuevo estatuto

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:12

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha iniciado su intervención en el pleno de Política General compartiendo la opinión del lehendakari ... Imanol Pradales sobre los «tiempos oscuros» que se avecinan para Euskadi y para la «identidad vasca» por un Gobierno central de extrema derecha que, en su opinión, es «más posible que nunca». Ante estas circunstancias, el portavoz soberanista ha reivindicado la necesidad de «empoderar a la ciudadanía». «La izquierda independentista compartimos la afirmación del lehendakari y estamos comprometidos para colaborar sin límites para enfrentar estos peligros», ha añadido.

