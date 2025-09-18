EH Bildu ofrece su «compromiso sin límites» al lehendakari para enfrentar a la extrema derecha

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha iniciado su intervención en el pleno de Política General compartiendo la opinión del lehendakari ... Imanol Pradales sobre los «tiempos oscuros» que se avecinan para Euskadi y para la «identidad vasca» por un Gobierno central de extrema derecha que, en su opinión, es «más posible que nunca». Ante estas circunstancias, el portavoz soberanista ha reivindicado la necesidad de «empoderar a la ciudadanía». «La izquierda independentista compartimos la afirmación del lehendakari y estamos comprometidos para colaborar sin límites para enfrentar estos peligros», ha añadido.

Ante este diagnóstico de situación, Otxandiano estipula que esta contraestrategia debe poner «en el centro de gravedad» a Euskadi como país, a la vez que se cambia «la dinámica política de los territorios». «Tenemos que hacer una oposición frontal a este gobierno de extrema derecha, y hay que hacerlo fortaleciendo nuestra identidad». Asimismo, el portavoz del primer partido de la oposición en el Parlamento autónomico ha reconocido la figura del lehendakari, al que insta a tomar «parte activa» a la vez que ha remarcado la importancia de realizar un examen «a las causas política de los hechos».

La agenda, ha defendido Otxandiano, pasa por dar una mayor relevancia a Euskadi como país independiente. «Hemos hablado mucho, en los últimos años, de España, de Trump..., y eso está muy porque nos afecta, pero se habla poco de la realidad del país. Por eso hay que hacer un análisis más prospectivo que retrospectivo», afirma, a la vez que añade la necesidad de aprovechar «la ventana de oportunidad». «Se debe debatir y buscar acuerdos para pensar y definir la creación de un nuevo estatus político que sea un horizonte de esperanza para los vascos y una mejor inversión para el futuro», continúa.

Para ser eficiente ese nuevo estatus, el representa de EH Bildu reconsidera tres elementos clave: el reconocimiento oficial de Euskadi como país, la creación de una relación bilateral con el Estado, y el blindaje estatuarios «para que no ocurra como con el Estatuto de Gernika».

Ámbitos para acuerdos

EH Bildu tiene, como objetivos principales y «más importantes», cuatro ámbitos diferenciados. El primero es el de la educación, basándose en la aplicación inmediata del Acuerdo Educativo de 2022 contra la segregación escolar, a la vez que se implementa el programa Eskola Bikaina Denontzat en tres municipios piloto, gobernados por la coalición independentista, PNV y PSE-EE, respectivamente. Un área muy relacionada con el segundo ámbito, el del euskera, que engloba una propuesta para consensuar la reforma de la ley de empleo público (y reforzar el euskera), a la vez que se avanza en el proceso de Jauzia Gara con una prospección estratégica basada en estudios de UEMA y Siadeco sobre 2036.

El tercer ámbito defendido por Otxandiano pasa por la modernización de la administración pública que, en su opinión, debe «desburocratizarse y simplificarse», pensando, por ejemplo, en la forma de implementar la Inteligencia Artificial. Por eso EH Bildu propone realizar una auditoría externa del funcionamiento del sistema.

El cuarto y último eje de acción principal defendido este jueves por el representante de la coalición soberanista es la política climática, basada en la activación de pactos sociales como el del Guggenheim-Urdaibai.