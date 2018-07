EH Bildu ironiza sobre la propuesta de Sánchez y dice que «se ha perdido un capítulo de 'Barrio Sésamo'» Iñarritu y Torra se saludan ayer en el Palau de la Generalitat de Barcelona. / EFE/J. B. PASCUAL Iñarritu se reúne con Torra y advierte de que «en Cataluña no se entiende la aplicación de un Estatut sin el refrendo de la ciudadanía» MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 julio 2018, 06:43

El senador de EH Bildu Jon Iñarritu criticó ayer la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de resolver la crisis catalana votando un nuevo Estatuto, y consideró que Sánchez «se ha perdido algún capítulo de 'Barrio Sésamo'».

Horas después de la situación tan convulsa que se vivió ayer en Cataluña con el enfrentamiento de Junts per Catalunya y Esquerra con motivo de la suspensión de Puigdemont, Iñarritu se reunió ayer con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. El senador de EH Bildu señaló que Cataluña tiene un Estatut que no votó y aseguró que la crisis solo se resolverá votando «un acuerdo».

El objetivo de la reunión era abordar la actual situación política de Cataluña y «estrechar lazos entre independentistas vascos y catalanes», entre otros asuntos. «En Cataluña han ocurrido muchísimas cosas y lo que tiene claro la mayoría de esta sociedad es que debe ser ella la que decida su futuro institucional», afirmó el senador vasco tras reunirse con Torra. Reconoció, además, que en la sociedad catalana hay «diferentes puntos de vista, pero es una sociedad adulta -añadió- que quiere ser dueña de su futuro».

«En la sociedad catalana no se entendería que se aplique cualquier estatuto que no tenga el refrendo de la ciudadanía y que no se deje optar a los ciudadanos y ciudadanas para decidir su futuro institucional», subrayó Iñarritu.

El senador de EH Bildu anunció además que en su visita a Cataluña de estos días se reunirá con algunos de los líderes soberanistas que se encuentran en prisión preventiva y expresó su «solidaridad total» con la sociedad catalana «y sus representantes».

Denunció que, en un país de la Unión Europea, «hay nueve presos políticos, algo inaudito y sin sentido en la Unión Europea, de igual forma que hay exiliados por haber cumplido un mandato democrático de forma pacífica», reiteró.

«En términos europeos»

Iñarritu aseguró que los representantes de las instituciones vascas, tanto en el País Vasco como en las instituciones en Madrid, trabajarán «siempre en pro de los derechos y libertades de la sociedad catalana». En este sentido, hizo un llamamiento «a las instituciones del Estado para que resuelvan un conflicto político y territorial, como hay tantos, en términos europeos».

Con su encuentro ayer con Torra, el senador de EH Bildu Iñarritu se convirtió en el primer representante político vasco que se reúne oficialmente con el nuevo president de la Generalitat, tras la toma de posesión como tal del pasado 17 de mayo.