Izagirre entrega la makila de alcalde a Goia en 2015. José Mari López

EH Bildu inicia un debate sobre su candidato tras el relevo de Goia, con Izagirre de favorito

La coalición se envolverá en la bandera del cambio y de la alternativa a la gestión del gobierno municipal PNV-PSE

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 23:57

Comenta

EH Bildu ha iniciado un debate sobre su candidatura en las elecciones municipales en Donostia en 2027 tras la retirada de Eneko Goia y la ... llegada de Jon Insausti a la alcaldía. Su actual portavoz municipal, y exalcalde entre 2011 y 2015, Juan Karlos Izagirre, es por ahora el favorito. Pero no hay nada decidido. Y es que el tablero municipal donostiarra se ha movido inesperadamente tras el anuncio de la renuncia después de una década al frente del Ayuntamiento de San Sebastián. El relevo, que tiene un trasfondo de recambio generacional, ha sacudido las estrategias de todos los partidos, que disponen de dos años para hacer frente a a una batalla por la alcaldía de la capital guipuzcoana que se presenta especialmente reñida y abierta y que generará consecuencias a medio y largo plazo en la política vasca.

