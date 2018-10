PNV y EH Bildu escenifican en Bruselas su unidad por la «plena soberanía» de Euskadi Joseba Egibar, Maddalen Iriarte y el eurodiputado de EH Bildu, Josu Juaristi, ayer en Bruselas. Egibar e Iriarte piden un marco constitucional que recoja una relación de igualdad con España SALVADOR ARROYO BRUSELAS. Jueves, 11 octubre 2018, 07:38

«Cada nación ha de poder decidir, en todo momento y en toda circunstancia, cuál quiere que sea su estructura política, su articulación administrativa y su nivel de interdependencia e independencia respecto a otras instancias». En estos términos defendió ayer el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, el derecho a decidir de la sociedad vasca. Lo hizo en Bruselas, en la sede del Parlamento Europeo, en una conferencia organizada por la plataforma Diálogo Cataluña-Europa, en la que compartió mesa y mensaje con la también portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte.

Ambos cimentaron los discursos en las bases del acuerdo alcanzado por sus formaciones en la ponencia de Autogobierno para la reforma del Estatuto de Gernika; un pacto que ha abierto brecha con el resto de partidos (su socio PSE, PP y Elkarrekin-Podemos) además de generar fricciones en el seno de la formación jeltzale, donde cada vez más voces abogan por templar los mensajes para acercar a otras sensibilidades políticas a la reforma estatutaria.

Egibar e Iriarte, con tiempos limitados a quince minutos, pidieron en la capital comunitaria avanzar hacia la «plena soberanía de Euskadi» encontrando un marco «constitucional legal» que permita sellar una relación de igualdad con España. En ningún caso hubo desmarque respecto de la deriva del procés catalán. Más bien al contrario. «Existen aspectos estructurales que resultan comunes», planteó de partida el representante jeltzale. La plataforma Diálogo Cataluña-España, que impulsó este encuentro, la sustentan ochenta europarlamentarios y partidos como ERC, PNV, PDeCAT, BNG y EH Bildu, que defienden una salida negociada a la cuestión catalana.

En este sentido, Egibar, que espoleó como idea de futuro el encaje confederal, aseveró que «frente a la cerrazón y al afán centralizador de los partidos españoles, tenemos que ser capaces de avanzar, de arriesgar desde la coherencia y el compromiso». Respeto a los cauces legales, sí. Pero con matices. Porque «tal y como se ha referido con acierto desde Cataluña, el respeto institucional a esos cauces no supone aceptar incondicionalmente su legitimidad». Porque el derecho a decidir es «un derecho europeo y europeísta, aunque en ese camino hayan surgido muchos atascos». ¿Su idea? «La ampliación de la UE desde dentro»; desde las propias regiones.

Iriarte, que calificó la democracia española como «de baja calidad al no ser capaz de afrontar retos de futuro», destacó que EH Bildu está en el camino de «tender la mano y hacer política». Pero «si al otro lado de la mesa no hay nadie» o no es receptivo, vino a decir, «eso no debe llevarnos a creer que el acuerdo termine en el cajón». De partida se inclina por el acuerdo con Madrid. Pero «nosotros abogamos por un Estado independiente internacionalmente reconocido. Esa fase aún no ha llegado, pero conviene estar preparados para cuando llegue», zanjó.