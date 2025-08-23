EH Bildu y ERC preparan una estrategia común para alargar la legislatura de un Sánchez débil Otegi y Junqueras se citan este lunes en Donostia para analizar la situación, marcada por el desgaste del Gobierno y la presión del PP y Vox

JORGE SAINZ san sebastián. Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La política vasca comienza a desperezarse tras varias semanas de agosto totalmente parada y EH Bildu va a ser la primera en activarse. Lo hará, además, de forma novedosa, con una reunión de calado. La que mantendrán este lunes en Donostia con Esquerra Republicana de Catalunya, formación con la que mantiene un acuerdo estratégico. En ella, analizarán la situación política del Estado y prepararán una estrategia común para ver cómo se puede alargar la legislatura española, marcada por la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez tras los casos de corrupción que salpican al PSOE y la fuerte presión del PP y la ultraderecha de Vox para poner fin al mandato del líder socialista. Los máximos responsables de ambas formaciones, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, liderarán el encuentro en la sede de la coalición abertzale en el barrio donostiarra de Igara.

EH Bildu anunció ayer el encuentro, que se enmarca en una ronda de contactos con diferentes fuerzas políticas para analizar la situación en el Estado español. Además del secretario general de EH Bildu y el presidente de ERC, conformarán las delegaciones el secretario de Relaciones políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren; y la secretaria general de la formación independentista catalana, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaria general de ERC, Oriol López.

Ambos partidos llevan tiempo colaborando e incluso han concurrido unidos en algunas elecciones, como las europeas de 2024 o en comicios al Senado en julio de 2023. Y aunque ambos coinciden en apostar por la continuidad de la legislatura actual y el Gobierno PSOE-Sumar, presentan sus matices. Los de Otegi son quizás el aliado más fiel de Sánchez, sobre todo por su rotundo rechazo a cualquier posibilidad de que el PP gobierne, y mucho menos si se apoya en Vox. ERC también se opone con contundencia aunque en su caso están presionando más a Sánchez con la financiación singular catalana, la petición de una Agencia Tributaria propia para Cataluña, y aprobará en septiembre una quita de 17.000 millones de la deuda catalana. Junqueras lleva días insistiendo en rematar todos estos acuerdos y, en este sentido, reitera que no está garantizado su apoyo a los Presupuestos. En el fondo subyace también la pugna entre ERC y la Junts de Carles Puigdemont, que también trata de condicionar a Sánchez con sus decisivos escaños en el Congreso en Madrid.

EH Bildu, por su parte, evidencia con este nuevo movimiento su intención de desbancar al PNV como principal actor de Euskadi en Madrid, con una escenografía potente. Ambas formaciones pactarán, probablemente, un comunicado conjunto en euskera, catalán y castellano que presentarán el lunes ante los medios tras la reunión.

El nuevo curso político en España se antoja decisivo para saber si Sánchez es capaz de completar los dos años que restan de legislatura. El Gobierno y el PSOE cruzan los dedos para que los informes policiales de la UCO de la Guardia Civil no arrojen nuevos datos que puedan salpicar al partido o al Ejecutivo, tras llevarse por delante al secretario de Organización del PSOE y hombre de confianza del presidente, el navarro Santos Cerdán, ahora encarcelado y acusado de participar en la supuesta trama de amaño de concesiones de obras públicas que también afecta al exministro José Luis Ábalos, y su colaborador y excargo socialista Koldo García.

Las izquierdas

La cita de Otegi y Junqueras se enmarca en los acuerdos estratégicos de ambas formaciones y no guarda relación con la propuesta realizada este verano por el portavoz de los republicanos catalanes en el Congreso, Gabriel Rufián, en favor de una unidad de partidos de izquierdas y plurinacionales del Estado. Una entente que buscaría que no se penalizara en el próximo ciclo electoral a todos estos partidos por los efectos adversos con los que el sistema D'Hont castiga a las candidaturas fragmentadas.

No parece que los grupos interpelados hayan atendido esta petición, que ERC enmarca en una reflexión personal de Rufián. Podemos, cómodo en su postura como «oposición frontal» que, creen, les está dando rédito en las encuestas, reaccionó a la contra, volviendo a rechazar, como había hecho antes con Díaz, cualquier tipo de oferta de unidad. Aquél día, el mensaje de Rufián contenía una crítica velada contra la formación que lidera Ione Belarra, después de que estos hubieran votado contra un decreto energético que favorecía las energías renovables.

Tampoco el PNV tiene planes que no sean ir en solitario, y además marca distancias con EH Bildu, con quien compite por liderar la mayor influencia en Madrid. Los jeltzales están, de momento, centrados en arrancar la culminación de las transferencias estatutaria pendientes, como la Seguridad Social, en un proceso que lidera el lehendakari, Imanol Pradales.