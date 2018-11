EH Bildu emplaza al Gobierno Vasco a «moverse más» si quiere pactar los Presupuestos Representantes de EHBildu , encabezados por Maddalen Iriarte (2d), y el consejero de Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu (i), reunidos en Vitoria para ver las posibilidades de abrir una negociación de los presupuestos del próximo año. / EFE/David Aguilar Iriarte destaca tras su reunión con Azpiazu que «el Gobierno se ha movido», pero asegura que esos cambios en el proyecto son «insuficientes» MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 16 noviembre 2018, 14:01

La reunión que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha mantenido este viernes con representantes de EH Bildu para tratar un posible acuerdo sobre los Presupuestos vascos ha finalizado sin acuerdo, aunque la coalición soberanista ha destacado tras el encuentro que se han producido algunos avances. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Maddalen Iriarte, ha señalado que «el Gobierno Vasco se ha movido» con respecto a sus posiciones iniciales, «pero se tiene que mover más» para que la coalición acceda a facilitar las Cuentas con dos abstenciones. Iriarte ha criticado también que la «venta» que hace el Ejecutivo de coalición de PNV y PSE de su proyecto de Presupuestos «en muchos casos es más marketing que realidad», por lo que le ha instado a centrarse en atender a las personas que más lo necesitan. El consejero Azpiazu, por su parte, aún no ha dado su versión de la reunión porque lo hará cuando concluya la cita que tenía justo después con Elkarrekin Podemos.

EH Bildu ha anunciado que seguirá negociando los Presupuestos después de constatar que el Gobierno Vasco «se ha movido» de sus posiciones iniciales al presentar una oferta que todavía es «insuficiente». «El Gobierno Vasco se ha movido pero se tiene que mover más», ha recalcado Iriarte en unas breves declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión con Azpiazu, que se ha prolongado durante casi dos horas.

Iriarte no ha concretado la oferta que les ha trasladado el Gobierno Vasco, pero ha destacado que Azpiazu ha puesto «en la centralidad del debate» asuntos relacionados con las pensiones y con el empleo. EH Bildu ya trasladó al Ejecutivo vasco su disposición a que dos de sus parlamentarios se abstengan en la votación de las cuentas públicas, lo que permitirá su aprobación, a cambio de que el Gobierno de Iñigo Urkullu aumente el presupuesto en 450 millones de euros, de los que 350 irían destinados a la protección social y a mejorar las condiciones de los pensionistas con prestaciones más bajas.

Iriarte ha advertido al consejero de que la propuesta de EH Bildu tiene que tener «suficiencia económica» para mejorar la vida de «miles de personas», pensionistas, jóvenes y mujeres. «La pelota ahora está en el tejado del Gobierno Vasco», ha subrayado la portavoz de la coalición, que a partir de ahora analizará en profundidad la oferta trasladada por Azpiazu. La próxima semana, ha avanzado, volverán a reunirse ambas partes para continuar con la negociación.

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y su equipo van a mantener dos reuniones decisivas a lo largo de esta mañana. Tras el encuentro con EH Bildu, que ha comenzado a las 10.00 horas, Azpiazu recibe a una delegación de Elkarrekin Podemos a las 12.00. La delegación de la coalición soberanista que se ha reunido con Azpiazu en la sede de Lakua ha estado compuesta por Maddalen Iriarte, Leire Pinedo, Nerea Kortajarena y Unai Urruzuno. Pinedo, en declaraciones a ETB, se ha mostrado «optimista» sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco. «Hemos hablado de cifras y cantidades. Ha habido propuestas y, aunque todavía están alejadas, hay margen para acordar».

Tras estos dos encuentros, Pedro Azpiazu se reunirá el próximo lunes, a las once de la mañana, con una delegación del PP vasco, integrada por los parlamentarios Borja Sémper y Antón Damborenea. Pero el PP vasco ya anunció este jueves que no facilitará los Presupuestos vascos de 2019 después de que el PNV haya decidido mantener su acuerdo sobre las bases del nuevo estatus con EH Bildu. Damborenea ha insistido este viernes en que se reunirán con Azpiazu que los miembros del PP son «gente educada» que acude a las reuniones cuando se les cita, pero ha advertido que comunicarán a Azpiazu que «no se dan las condiciones para negociar». A su juicio, lo que no se puede pretender es «sacar adelante los presupuestos con el PP cuando se juega a desestabilizar el Gobierno de España (en relación al apoyo del PNV a la moción de censura contra Mariano Rajoy) y en Euskadi se pacta con EH Bildu una propuesta claramente anticonstitucional que políticamente desestabiliza».