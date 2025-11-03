EH Bildu se distancia de los Presupuestos del Gobierno Vasco y condiciona el pacto a más medidas en vivienda

Los Presupuestos presentados por el Gobierno Vasco para el año 2026 no convencen a EH Bildu. El Ejecutivo liderado por el lehendakari Imanol Pradales anunció ... el pasado martes un proyecto económico de récord que alcanza los 16.378 millones de euros -650 más que este año-, pero la coalición abertzale critica que «no son capaces de hacer frente a las necesidades económicas y sociales que tenemos». Además, sostienen que «el crecimiento en algunas áreas, como vivienda y seguridad, se soporta sobre recortes en otras áreas igualmente sensibles». En todo caso, EH Bildu abre la posibilidad de acuerdo a una propuesta en materia de vivienda. Una estrategia similar a la del año pasado que acabó sin pacto entre el gobierno y el principal partido de la oposición.

El Gobierno Vasco formado por PNV y PSE cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que no lo haría falta el apoyo de ninguno de los grupos de la oposición para dar luz verde al proyecto económico. De todas formas, el Ejecutivo de Pradales se ha mostrado dispuesto a llegar a un pacto. Lo mismo hizo el año pasado, aunque finalmente no logró el apoyo de ninguna de las formaciones políticas. Esta negociación se produce también cuando las tres diputaciones forales negocian la aprobación de las Cuentas de 2026. Tanto en Gipuzkoa como en Araba, los gobiernos de PNV y PSE necesitan los votos de al menos un grupo de la oposición para sacarlos adelante.

El líder parlamentario de la izquierda independentista, Pello Otxandiano, ha explicado que ya se reunieron con el Ejecutivo autonómico en julio y en octubre, y ha comparado el modelo de negociación de Lakua con lo ocurrido en Navarra, donde EH Bildu y el Gobierno foral han negociado un mes antes de que se presentara el proyecto presupuestario y han llegado finalmente a un acuerdo. También en Euskadi, ha explicado Otxandiano, EH Bildu «está dispuesta a negociar y acordar. Tenemos una propuesta que hacer, sobre Vivienda. Quedamos a la espera de la llamada del Gobierno para presentársela».

Otxandiano ha recordado este lunes que en el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico el presupuesto baja un 4,5% «a pesar del grave problema que tenemos con la emancipación de la juventud». Y añade que en Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca el descenso es del 2,6%, «aunque el sector primario está en vías de extinción». En Gobernanza y Administración Digital, explica Otxandiano, el recorte llega al 6,8% «cuando es prioritario el reto de la modernización de la Administración».

Además, ha alertado que la situación puede empeorar en los próximos años y ha recordado que «según las previsiones económicas, no habrá crecimiento económico y de Europa no va a venir una apuesta similar a la de los Fondos Next». En esta línea, ha apuntado que «los factores sociodemográficos van a obligar a aumentar mucho el gasto fijo en Educación y Salud si queremos mantener los estándares de calidad actuales«, pero ha advertido de que »los ingresos no van a aumentar en la misma medida«.

Mantener los servicios

Y ha señalado que «tenemos un elefante en medio de la habitación y nadie quiere hablar de eso: estamos ante un desequilibrio presupuestario, no tendremos ingresos suficientes para mantener los servicios públicos tal y como los conocemos hoy».

El jefe de oposición ha negado además que los Presupuestos elaborados por el Ejecutivo PNV-PSE sean «expansivos», en contra de lo que defiende Lakua. «El crecimiento nominal es de 4 puntos, pero teniendo en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento es mínimo y en términos reales apenas es expansivo, aunque se ha querido lanzar otro mensaje en los medios de comunicación. La recaudación este año ha cumplido las previsiones, pero han desaparecido algunos ingresos y el contexto es inestable».