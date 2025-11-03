Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano. Igor Aizpuru

EH Bildu se distancia de los Presupuestos del Gobierno Vasco y condiciona el pacto a más medidas en vivienda

La coalición abertzale sostiene que el proyecto económico «no es capaz de hacer frente a las necesidades económicas y sociales que tenemos»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Los Presupuestos presentados por el Gobierno Vasco para el año 2026 no convencen a EH Bildu. El Ejecutivo liderado por el lehendakari Imanol Pradales anunció ... el pasado martes un proyecto económico de récord que alcanza los 16.378 millones de euros -650 más que este año-, pero la coalición abertzale critica que «no son capaces de hacer frente a las necesidades económicas y sociales que tenemos». Además, sostienen que «el crecimiento en algunas áreas, como vivienda y seguridad, se soporta sobre recortes en otras áreas igualmente sensibles». En todo caso, EH Bildu abre la posibilidad de acuerdo a una propuesta en materia de vivienda. Una estrategia similar a la del año pasado que acabó sin pacto entre el gobierno y el principal partido de la oposición.

