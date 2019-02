EH Bildu está dispuesta a alcanzar un acuerdo en el plan presupuestario de Urkullu si el Gobierno Vasco rectifica Juan Herrero Otegi acusa al Ejecutivo autonómico de actuar como si Euskadi fuese un «batzoki» AINHOA MUÑOZ Domingo, 3 febrero 2019, 14:32

Una de cal y otra de arena. Arnaldo Otegi ha evidenciado este domingo su voluntad para alcanzar un acuerdo con el Gobierno Vasco y aprobar las medidas presupuestarias urgentes para mitigar las falta de Cuentas en Euskadi. Sin embargo, el coordinador general de EH Bildu ha reiterado la posición de la coalición soberanista: o el Ejecutivo de Iñigo Urkullu rectifica, es decir, que presente por separado las tres medidas que contempla la Ley de Acompañamiento, o no contará con su respaldo en el Parlamento Vasco.

El líder de EH Bildu, durante un acto político en Barakaldo para presentar la candidatura de María Solar a la alcaldía, ha mostrado la disposición de la coalición para entenderse con el Gobierno que sustentan PNV y PSE-EE. Siempre y cuando, eso sí, el gabinete de Urkullu deje de juntar en un mismo proyecto legislativo las tres medidas que ya aprobó el Consejo de Gobierno: la actualización del salario de los empleados públicos en un 2,25%, mejorar la financiación de la red educativa concertada en el mismo porcentaje, y aumentar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) en un 3,5%. «Este Gobierno debe rectificar o mostrar voluntad de rectificación. Si lo hace, podemos explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo satisfactorio para quienes están pendientes de este trámite, porque en ello se juegan sus condiciones de vida materiales», ha dicho Otegi.

Desde que el Gobierno Vasco hiciese público su intención de presentar en un mismo bloque legislativo las tres medidas para tratar de paliar la prórroga presupuestaria, EH Bildu ha sido muy crítica con la intención de tramitar la norma por el procedimiento de lectura única, ya que no se permite siquiera la presentación de enmiendas. Ahora, y después del 'no' del PP de Alfonso Alonso a ceder su apoyo, todas las miradas –y las 'esperanzas' del Gobierno Vasco- se centran en EH Bildu.

Sin embargo, la coalición abertzale no está dispuesta a ceder y a «arrodillarse» ante un Ejecutivo autonómico que está a falta de un escaño para alcanzar esa mayoría ansiada para no necesitar del respaldo de ningún otro grupo de la oposición. Por eso, Otegi ha vuelto a poner este sábado las cartas sobre la mesa en un intento de que el Gobierno de Urkullu desande el camino emprendido. En este contexto, ha criticado la «prepotencia y la soberbia del Gobierno Vasco». «Esto no es un batzoki que se pueda gobernar de cualquier manera», ha acusado, para añadir que la entente independentista «está dispuesta a hablar y negociar, pero no a aceptar chantajes».

A juicio de Otegi, el Gobierno de Urkullu «juega con los salarios de los funcionarios porque cree que se puede plantear un estilo de gobierno que secuestra al Parlamento». «Nos parece antidemocrático e irresponsable el poner en juego los intereses de miles de personas», ha expresado.

Tras cuestionarse si el Ejecutivo vasco estará dispuesto a rectificar en sus planteamientos y «comprender» que gobierna en minoría, ha preguntado también si hay alguien del PSE «porque forma parte del Gobierno y no se le escucha decir nada». Por ello, ha incidido en que si el gabinete de Urkullu rectifica, EH Bildu está dispuesta a sentarse a negociar.