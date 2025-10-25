Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

EH Bildu defiende que no existe mejor futuro que «el que se hace desde la soberanía»

Otxandiano pide en un acto en Navarra un «impulso renovador» y llama a actualizar el Estatuto de Gernika

Elisa López

Elisa López

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:04

Comenta

Desde la localidad navarra de Amaiur, EH Bildu ha reclamado un «impulso renovador» y ha llamado a actualizar y revisar el Estatuto de Gernika y ... el Amejoramiento del Fuero de Navarra para conseguir así «un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  8. 8 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  9. 9

    La Real por fin da una alegría a su gente
  10. 10 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu defiende que no existe mejor futuro que «el que se hace desde la soberanía»

EH Bildu defiende que no existe mejor futuro que «el que se hace desde la soberanía»