EH Bildu defiende que no existe mejor futuro que «el que se hace desde la soberanía»

Desde la localidad navarra de Amaiur, EH Bildu ha reclamado un «impulso renovador» y ha llamado a actualizar y revisar el Estatuto de Gernika y ... el Amejoramiento del Fuero de Navarra para conseguir así «un avance en autogobierno ante unos marcos jurídicos y políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto».

Una reivindicación de la formación soberanista que ha tenido lugar en el municipio navarro con motivo de la celebración del 46 aniversario del Estatuto de Gernika y en el que han intervenido los portavoces en el Parlamento Vasco y el navarro Pello Otxandiano y Laura Aznal. Ambos dirigentes han defendido la necesidad de «actualizar nuestro marco político y jurídico» y han reivindicado esta fecha como «una oportunidad para la reflexión colectiva». En este sentido, han insistido en la urgencia de un «impulso renovador» como país, «un avance en autogobierno ante unos marcos políticos claramente insuficientes para afrontar con garantías este momento convulso e incierto que vivimos hoy».

Tal y como han defendido, el Estatuto de Gernika constituye «un marco que debe ser revisado y actualizado. Necesitamos renovar nuestro autogobierno y nuestra foralidad para reforzar su vigencia y su actualidad». Han defendido que es imprescindible superar de una vez por todas los incumplimientos y la erosión permanente ejercida por parte del Gobierno español».

Asimismo, han lamentado que el retraso y la injerencia se hayan convertido en una práctica habitual, pero este país no puede seguir esperando». Por ello, a su juicio, es el momento de recuperar el poder político que nos pertenece y dotarnos de las herramientas necesarias para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo: el climático, el lingüístico, el digital, el migratorio y el relativo a nuestros derechos y oportunidades». En este sentido, se han mostrado convencidos de que no existe mejor futuro que el que se hace desde la soberanía, al servicio de la prosperidad de la nación vasca y de todas las personas que viven y trabajan aquí».