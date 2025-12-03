Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Otegi y Laura Aznal, hoy en el acto de EH Bildu en Pamplona por el Día de Navarra.

EH Bildu defiende que se consulte a los navarros para «decidir su relación bilateral con el Estado y el resto de territorios vascos»

La portavoz de la coalición en la Comunidad Foral señala que «Navarra nunca ha votado su régimen político» por lo que «hay que consultar a su ciudadanía»

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:31

EH Bildu ha aprovechado el Día de Navarra para volver a poner sobre la mesa la relación de la Comunidad Foral respecto a la Comunidad ... Autónoma de Euskadi y el resto del Estado español. En el acto ha intervenido su secretario general, Arnaldo Otegi, pero ha sido la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal quien ha reabierto el debate. «Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos», ha subrayado la dirigente independentista.

