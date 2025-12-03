EH Bildu defiende que se consulte a los navarros para «decidir su relación bilateral con el Estado y el resto de territorios vascos»

EH Bildu ha aprovechado el Día de Navarra para volver a poner sobre la mesa la relación de la Comunidad Foral respecto a la Comunidad ... Autónoma de Euskadi y el resto del Estado español. En el acto ha intervenido su secretario general, Arnaldo Otegi, pero ha sido la portavoz del Parlamento de Navarra, Laura Aznal quien ha reabierto el debate. «Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos», ha subrayado la dirigente independentista.

Los mecanismos legales sobre la relación entre ambas comunidades existen en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución pero que no se ha activado nunca en los 47 años de vigencia de la Carta Magna española. «Hay que consultar a la ciudadanía navarra. Nunca votamos nuestro régimen político, que aunque se presentó como pacto, nos negó la posibilidad de decidir democráticamente», ha dicho Aznal en alusión a la falta de un refrendo popular del Amejoramiento navarro, algo que sí ocurrió con el Estatuto vasco de autonomía de Gernika.

Hace años que la izquierda independentista ha aplicado el gradualismo con Navarra, y le otorga capacidad propia diferenciada para elegir su futuro en relación a la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde, respetando de alguna forma su hecho diferencial. No obstante, siempre defendiendo su futura unión en torno a una república vasca independiente.

Foralidad y autogobierno

Aznal ha subrayado que ha llegado el momento de afrontar con «valentía y ambición» la renovación de la foralidad navarra y el autogobierno «para responder a los retos que como sociedad tenemos ya y en el futuro y para protegernos frente a los riesgos de la recentralización autoritaria». La portavoz navarra ha subrayado que «frente a quienes quieren fosilizar los fueros, es hora de actualizar y relanzar una foralidad que expresa el afán de autogobierno integral. El fuero indica bien lo que fuimos y lo que queremos ser».

La renovación de la foralidad, la renovación del Amejoramiento Foral debe responder, en opinión de EH Bildu, a una «carencia estructural» en su propia implantación: la actualización de la foralidad debe contar con el apoyo de la ciudadanía. A su vez, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento ha afirmado que Navarra es sujeto político. «Navarra será lo que decidamos los navarros. Tanto en la relación bilateral con el Estado como con los otros territorios vascos», ha subrayado.