«Bildu debe poner en Madrid líneas rojas y defender más el autogobierno vasco»

Maribel Vaquero (Urnieta, 1970) afronta la complicada tarea de sustituir en la portavocía del grupo parlamentario del PNV a Aitor Esteban. Ayer debutó en su ... nuevo cargo en el Congreso de los Diputados y arranca con una petición para otra formación vasca: «EH Bildu tendría que poner líneas rojas a leyes que se hacen en Madrid para defender el autogobierno».

– El ministro Cuerpo le dio ayer la bienvenida en el Congreso y dijo que espera que usted esté «a la altura de Esteban». ¿La sombra de su antecesor supone una presión añadida?

– Llegar después de Aitor Esteban es un honor, pero hay que recordar que él ha sido una figura muy importante durante los últimos años en el Congreso. Espero ganarme el puesto poco a poco.

– ¿Se apoyará en Esteban?

– Siempre contamos con la ayuda del partido. Ahora hay un nuevo Euzkadi Buru Batzar y tendré que acudir al responsable de cada área cuando surja alguna duda o haya que hacer algún trámite. El teléfono de Aitor está abierto y el mío también.

– ¿Está preparada para afrontar la bronca política que se vive en la Cámara baja?

– La pasada legislatura estuve en el Senado, donde la bronca era más suave. Es una pena que los representantes que estamos en el Congreso no demostremos otras formas. Algunos grupos tienen unos comportamientos que no se deben tolerar. El Parlamento Vasco era diferente, aquí tenemos otra forma de hacer política y espero que nunca deje de sorprenderme el hecho diferencial entre los dos. Eso demostrará que todavía no he perdido la esencia de hacer política a lo vasco.

– El PNV ha tenido fuertes broncas con el PP en el hemiciclo, ¿cómo está la relación con los populares?

– Es una relación políticamente correcta, es decir, la más cordial que podemos tener, como tenemos con todos los grupos democráticos de la Cámara.

– ¿Ve recorrido a la legislatura de Pedro Sánchez?

– Pedro Sánchez siempre te sorprende. Ha agotado la pasada legislatura haciendo equilibrios y en esta tiene que dialogar con todos los grupos. Es verdad que muchas veces parece que se olvida que necesita acordar y hablar con todas las formaciones, pero tiene una mayoría complicada. Hemos llegado prácticamente al ecuador de la legislatura y podría continuar.

– ¿Se le olvida hablar el PNV?

– Siempre hemos dicho que para acordar los grandes temas hay que hablar antes. Y es verdad que al llegar a última hora se tensa más la relación. Lo que le pedimos siempre es que antes de presentar cualquier propuesta que tengamos que negociar nos la pase para hacer nuestras aportaciones y para que le podamos dar el visto bueno. Como con los aranceles ahora.

– ¿El reto es ser más influyentes que EH Bildu en Madrid?

– Están defendiendo los intereses de Euskadi, y bienvenidos a esa postura. Lo que sí nos gustaría es que EH Bildu pusiera líneas rojas a algunas leyes que se hacen desde Madrid para defender el autogobierno vasco.

– ¿Han hablado con Puigdemont para que Junts no rompa el bloque de investidura?

– Si hay un diálogo entre todos los partidos políticos y el Gobierno, tendremos tiempo y posibilidad de hacer nuestras aportaciones. Quien tiene que negociar es quien propone. Consideramos que tenemos que hablar en base a los intereses de Euskadi.

Aumento del gasto militar «Estudiaremos la propuesta. Ya no tenemos a Estados Unidos como amigo, y tenemos que ser fuertes»

– ¿Van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado?

– Estábamos negociando ya un Presupuesto anterior que estaba encaminado y que finalmente no pudo ser. El Gobierno debería presentar las Cuentas para tener la oportunidad de negociarlas y llegar a acuerdos. Y si no se llega a un pacto, que visibilicen por qué no se logra.

– ¿Qué le han pedido a Sánchez ante la guerra arancelaria de Trump?

– Le hemos pedido que lleve la propuesta de unidad de Europa. También hemos puesto encima de la mesa que debe tomar medidas para los efectos directos que tienen los aranceles y para aquellos efectos indirectos en la fabricación de componentes y suministros. En esta guerra de aranceles es muy difícil calcular cuáles van a ser los efectos.

– ¿Van a respaldar el aumento del gasto militar?

– Nosotros creemos que Europa tiene que ser muy fuerte y que tiene que hacer inversiones también en I+D+I para poder demostrar su fortaleza en el mundo. Por lo tanto, estudiaremos la propuesta. Ya no tenemos a Estados Unidos como amigo en esta contienda. Parece ser que entramos en otro momento de la historia y tenemos que ser fuertes y hacer frente a todos los retos del futuro.

– ¿Faltan mujeres en el nuevo EBB?

– Los números son cuatro a diez. Me hubiera gustado que hubiera habido más mujeres. Pero es algo que han elegido también los afiliados.

– ¿Qué espera del mandato de Esteban al frente del PNV?

– Lo que ha prometido. Lo va a dar todo. Es una persona que tiene mucha fuerza y está con mucha ilusión. Con un partido unido va a salir un buen mandato. Jugará, como él dijo en el frontón en Donostia, su punto.