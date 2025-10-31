Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arkaitz Rodriguez, en una intervención en el Parlamento Vasco. BLANCA CASTILLO

EH Bildu critica el pacto «oscuro» de PNV y PSE al pactar el nuevo Ararteko «nada más y nada menos que con el PP»

Arkaitz Rodriguez insta a los socios del Gobierno Vasco a explicar a la sociedad «por qué y a cambio de qué» han alcanzado el acuerdo con los populares

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:14

Comenta

EH Bildu ha reaccionado de manera muy crítica al acuerdo de PNV y PSE con el PP para designar al jurista bilbaíno Mikel Mancisidor ... en sustitución de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco. El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez, se ha preguntado «por qué y, sobre todo, a cambio de qué han pactado» las tres formaciones. Rodríguez ha asegurado que «estamos ante un pacto oscuro» al acordar «nada más y nada menos que con el PP».

