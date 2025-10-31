EH Bildu critica el pacto «oscuro» de PNV y PSE al pactar el nuevo Ararteko «nada más y nada menos que con el PP»

EH Bildu ha reaccionado de manera muy crítica al acuerdo de PNV y PSE con el PP para designar al jurista bilbaíno Mikel Mancisidor ... en sustitución de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco. El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez, se ha preguntado «por qué y, sobre todo, a cambio de qué han pactado» las tres formaciones. Rodríguez ha asegurado que «estamos ante un pacto oscuro» al acordar «nada más y nada menos que con el PP».

El dirigente de la coalición soberanista ha afirmado que su formación comparte «la estupefacción y la incredulidad de la mayoría de la sociedad vasca, que hoy se tiene que estar preguntando cómo es posible que PNV y PSE hayan pactado el Ararteko con el PP».

Ha considerado que PNV y PSE «deben y han de dar una explicación a la mayoría de la sociedad», porque, a su juicio había alternativa y «hay que decirlo alto y claro». EH Bildu ha explicado que ha puesto «hasta cinco candidatos alternativos» encima de la mesa, «dos de ellas mujeres, por cierto». Rodríguez ha remarcado que «por el motivo que sea», PNV y PSE han decidido »excluir« a la primera fuerza de la oposición, que según ha recordado, está empatada en número de escaños con el primer partido del Gobierno y «a quien ganó las elecciones en dos de los tres territorios de esta parte del país», y por el contrario han decidido «pactar con aquellos que están gobernando con Vox en media España, con aquellos que representan y amenazan con una clara involución en derechos y libertades».

Plazo hasta el 14 de noviembre

La designación de Mancisidor se formalizará en el Parlamento Vasco en las próximas semanas, ya que aún hay plazo hasta el 14 de noviembre para que otros grupos puedan registrar propuestas alternativas, aunque no tendrían posibilidad de prosperar.

La búsqueda de un nuevo inquilino para la institución del Ararteko comenzó antes del verano, el 10 de junio pasado, cuando Lezertua formalizó su renuncia y puso punto final a una trayectoria de diez años en el puesto. A los 68 años, el abogado bilbaíno decidió dejar el cargo y jubilarse, y activó así el procedimiento para elegir a una nueva persona que ocupe el cargo en los próximos años. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su número dos, Inés Ibáñez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE durante la etapa de Patxi López.