EH Bildu critica el «cepillado» de la ley de abusos policiales y se abstendrá en su reforma Amnistía Internacional aplaude la retirada del recurso por parte del Gobierno central, pero pide una ley estatal para las víctimas de la tortura MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 8 agosto 2018, 06:49

EH Bildu ha recibido con escepticismo el acuerdo que alcanzaron los gobiernos central y vasco sobre la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales, por lo que todo apunta a que se abstendrá cuando la reforma sea votada en el Parlamento Vasco en octubre, al no estar de acuerdo con su «cepillado». Esta falta de respaldo explícito de la coalición soberanista a la ley que pretende reconocer y reparar a las víctimas policiales desde 1978 a 1999 no pondrá en riesgo la aprobación de la reforma, ya que la mayoría simple de PNV y PSE sería suficiente para sacarla adelante. También es probable que Elkarrekin Podemos, que no tenía representación parlamentaria cuando la norma original fue aprobada en 2016, respalde los «retoques» introducidos por ambos gobiernos, con lo que la reforma acabaría saliendo adelante con una mayoría absoluta de la Cámara. El PP ya ha anunciado que votará en contra.

La nueva ley debe ser aprobada por el Parlamento en un pleno que se prevé para primeros de octubre. El Gobierno Vasco pretende presentar la norma como una proposición de ley y en lectura única, sin posibilidad de enmiendas. Un aspecto que habrá que ver si aceptan los grupos de la oposición. Por el momento, EH Bildu no oculta su descontento con un acuerdo entre gobiernos del que todavía no tiene toda la información. El parlamentario soberanista Unai Urruzuno explicó ayer a este periódico que han pedido al Ejecutivo de coalición de PNV y PSE los detalles de los «retoques» que se han introducido en la ley, pero aún no disponen de la literalidad de lo pactado.

De lo que no tiene duda Urruzuno es de que la ley original «ha quedado cepillada» después de los cambios que ha exigido el Gobierno de Pedro Sánchez para retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, algo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. El parlamentario recuerda que, cuando se aprobó la ley en 2016, EH Bildu se abstuvo porque «había posibilidades de que fuera bastante más incluyente y bastante mejor. Ahora resulta que hay un levantamiento de un recurso a cambio de unos cuantos 'retoques', por lo que difícilmente nos moveremos de aquella abstención». EH Bildu tampoco tiene intención de votar en contra aunque considere mejorable la ley.

Los cambios pactados entre los gobiernos central y vasco para retirar el recurso ante el TC están destinados a recalcar que el objetivo de la ley no es buscar responsabilidades penales, sino resarcir y asistir a las víctimas de abusos policiales. De hecho, el principal retoque consiste en la eliminación de todas las alusiones a la capacidad de «investigación» de la comisión de valoración que contempla la norma, y que ya ha sido constituida por el Gobierno Vasco. Esa comisión corría el riesgo de incurrir en inconstitucionalidad por invadir competencias exclusivas del Poder Judicial. Finalmente, el Ejecutivo vasco aceptó «retocar» seis artículos y eliminar la disposición adicional sexta de la ley, que incluía referencias a la posible culpabilidad de determinados agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado en abusos policiales.

AI le da la «bienvenida»

Amnistía Internacional (AI) dio ayer «la bienvenida» a la retirada del recurso del Gobierno central contra la ley vasca de abusos policiales porque supone «un avance en el reconocimiento de la tortura en el País Vasco», aunque al mismo tiempo reclamó el impulso de un marco normativo estatal que garantice todos los derechos a las víctimas de abusos y torturas por parte de los cuerpos policiales.

La responsable de investigación de AI en España, Virginia Álvarez, señaló que su organización «lleva años denunciando que las víctimas de tortura y malos tratos en España no son atendidas de acuerdo al derecho internacional». Denunció que «el Estado no investiga ni deja que se investiguen este tipo de delitos, tampoco presenta medidas de reparación y garantías de no repetición» y, además, «ha obstaculizado» las iniciativas de Euskadi y Navarra «a favor del reconocimiento y reparación de las víctimas de estos delitos».

De hecho, el PNV de Navarra anunció ayer que estudiará los cambios introducidos en la ley vasca de abusos policiales por si les permite salvar la anulación de la norma navarra que ha decidido el TC.