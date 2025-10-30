EH Bildu cree que a Cerdán «le están haciendo lo que le están haciendo» por haber sido su interlocutor con el PSOE

El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha asegurado este jueves ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que al que fuera secretario de ... Organización del PSOE Santos Cerdán, en la cárcel desde el pasado mes de julio, «le están haciendo todo lo que le están haciendo» porque fue interlocutor, entre otros partidos de la coalición abertzale, y ha destacado que, de momento, en estos meses no existe «nada concreto contra él».

Lo ha dicho durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', un órgano que ha enmarcado en la «operación a gran escala» que, según Elejabarrieta, ha puesto en marcha el «Estado profundo» en connivencia con el PP y Vox para echar a Sánchez del Gobierno «a cualquier precio».

Elejabarrieta considera que la trama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos públicos en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos y su exasesor y la investigación a Cerdán «son casos diferentes». El senador de EH Bildu pide «máxima prudencia» en este caso ya que «en estos meses no hemos visto nada concreto contra él».

EH Bildu ha sido el único partido vasco que ha participado en la sesión del 'caso Koldo' en el Senado en la que ha comparecido Pedro Sánchez, ya que el PNV rechazó participar en la misma al considerarla «un circo».

«Es de perogrullo»

Sánchez le ha contestado que puede compartir algunas de las cosas que ha dicho, pero no se ha referido a Ábalos, Koldo ni Cerdán. Sí ha comentado que en democracia es «de perogrullo» que la oposición quiera que haya un cambio de gobierno pero que lo que no es «de recibo» es que se utilice «la máquina del fango como se está utilizando».

Esto le ha dado pie para denunciar la actuación de organizaciones como Manos Limpias y recordar que ese pseudosindicato se querelló contra la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana y que uno de sus «grandes dirigentes» fue condecorado con la condición de 'caballero' por la Fundación Francisco Franco «por sus servicios durante la dictadura franquista». «Esa es la gente con la que se relaciona y que utilizan el PP y Vox como ariete de esa máquina del fango», ha apostillado.