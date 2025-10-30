EH Bildu ve «con buenos ojos» las prioridades de las Cuentas de la Diputación y hará una aportación «responsable»

EH Bildu ve «con buenos ojos» los ejes prioritarios del proyecto de Presupuestos para 2026 que ha presentado este jueves la Diputación de Gipuzkoa. ... Los cuidados y la economía del futuro han sido los aspectos que han destacado Eider Mendoza y José Ignacio Asensio en esa presentación, prioridades que también comparte la coalición abertzale y que así lo ha transmitido en una nota informativa.

Será mañana cuando Mendoza y Asensio se reúnan con los portavoces de EH Bildu para poner sobre la mesa ese proyecto de Cuentas y comenzar con la negociación. La coalición PNV-PSE necesita en Gipuzkoa que al menos un partido de la oposición apoye los Presupuestos para que salgan adelante y la propia diputada general ha mostrado hoy su deseo de que «a la undécima» sea EH Bildu quien los apoye.

La coalición que lidera Maddalen Iriarte en Gipuzkoa ha anunciado que hará una «aportación responsable» para que Gipuzkoa cuente con un presupuesto que «responda a los retos del territorio» y ha resaltado que entre sus prioridades están los cuidados, la movilidad y el fomento de las pequeñas y medianas empresas.

Conocer «la letra pequeña»

EH Bildu ha considerado positivo el aumento del presupuesto destinado a los cuidados. Sin embargo, ha apuntado que «será imprescindible conocer la letra pequeña, y ver, entre otras cosas, si desaparece el ánimo de lucro de dichos servicios o si se preserva el equilibrio territorial».

Por otra parte, ve «con preocupación» que, «mientras se habla de la incertidumbre económica y de la llegada de tiempos oscuros, desciendan las partidas destinadas a Economía, promoción y proyectos estratégicos».

Asimismo, EH Bildu se reafirmado en lo que ya ha trasladado en persona a la propia diputada general, Eider Mendoza: «la voluntad de participar en la fase previa a la presentación del proyecto de presupuestos ha sido firme, ya que es un instrumento imprescindible para orientar las políticas públicas».