La portavoz de EH Bildu en las Juntas de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, durante un pleno reciente. Morquecho

EH Bildu ve «con buenos ojos» las prioridades de las Cuentas de la Diputación y hará una aportación «responsable»

La coalición destaca los aspectos positivos de los Presupuestos aunque se espera a leer «la letra pequeña» antes de la reunión de este viernes con Eider Mendoza

A. Algaba

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:00

EH Bildu ve «con buenos ojos» los ejes prioritarios del proyecto de Presupuestos para 2026 que ha presentado este jueves la Diputación de Gipuzkoa. ... Los cuidados y la economía del futuro han sido los aspectos que han destacado Eider Mendoza y José Ignacio Asensio en esa presentación, prioridades que también comparte la coalición abertzale y que así lo ha transmitido en una nota informativa.

