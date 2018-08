EH Bildu amaga con oponerse a la ley de abusos policiales si se «desvirtúa» Otegi dice que «quizás es mejor» que no salga en el Parlamento Vasco si «los recortes de Sánchez y Urkullu llevan a un relato no veraz» JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 23 agosto 2018, 06:46

EH Bildu amaga con oponerse a la ley vasca de abusos policiales si los «retoques» pactados entre los gobiernos central y vasco «desvirtúan» el contenido original. La coalición soberanista sigue, en principio, moviéndose en la hipótesis de la abstención crítica para no impedir que se apruebe la primera ley para reparar a las víctimas de abusos de funcionarios del Estado, en su mayoría procedentes del entorno de la izquierda abertzale. No obstante, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aseguró ayer que es «mejor» que no se apruebe en el Parlamento Vasco una reforma si esta plantea «un relato que no es veraz» por «los recortes» pactados entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y de Iñigo Urkullu. Unos cambios introducidos con el fin de que el Gobierno central retirara el recurso planteado ante el Tribunal Constitucional por el anterior Ejecutivo del PP.

En principio, la retocada ley se votaría en pleno en octubre, en lectura única y sin posibilidad de enmiendas por los grupos de la oposición. PNV y PSE-EE necesitarían un voto más para aprobarla, que podría venir de Elkarrekin Podemos, o una mayoría simple también factible, ya que solo el PP se opone y parece muy improbable una mayoría absoluta en contra.

En declaraciones a Europa Press, Otegi explicó que, en un principio, el acuerdo entre las administraciones vasca y estatal para modificar la ley de abusos policiales y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional «se vendió como que era un paso positivo». «Nosotros tenemos el temor de que se modifique la ley hasta el punto de tratar de desvirtuarla. Vamos a ver qué ocurre al final», agregó. Las modificaciones, que ningún responsable del Gobierno Vasco ni central han concretado en público en qué consisten, buscan evitar que la comisión de expertos evaluadora de los casos de denuncia de abusos tengan capacidad de investigación o señalamiento de posibles autores de estos delitos, al considerar que esa es una tarea del Poder Judicial. EH Bildu está descontenta por ese «cepillado de la ley», y aguarda a que se conozca el contenido exacto para definir su posición y decidir si se mantiene en una abstención, crítica en cualquier caso, o marca más perfil oponiéndose.

«Seis mil torturados»

Otegi recordó que el Gobierno Vasco «ha hecho un informe en el que ha dicho que, al menos, hay 6.000 torturados en este país», entre ellos el propio líder de EH Bildu, según recordó ayer. El dirigente independentista concluye que «aquí se ha torturado de manera sistemática. Tratar de negar la evidencia es tratar de negar la realidad». Por eso, tiene «cierto temor de que se trate otra vez de edulcorar una realidad que ha sido flagrante y que todo el mundo conoce en este país». «Nos parece que tratar de construir un relato que no es veraz o un relato único, no nos va a conducir a determinado sitio», aseguró, para apuntar que hay que «ponerse de acuerdo en que no vuelva a suceder» porque «es la apuesta de futuro».

En cuanto a lo que pueda votar EH Bildu cuando el Gobierno Vasco presente en el Parlamento la nueva ley, señaló que «estaremos un poco atentos a cuál es la evolución que va a tener esa ley pero no estamos para hacer caminos que no sean los buenos», insistió.