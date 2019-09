EH Bildu advierte a Urkullu de que «si hay voluntad» se comprometerá con la gobernalidad «sin esperar a lo que pasa en Madrid» Maddalen Iriarte este viernes en el Parlamento Vasco. / EFE Iriarte acusa al lehendakari de no estar preparado para hacer frente a «la crisis que viene encima» y de tener las «manos atadas» JAIONE ALONSO Viernes, 20 septiembre 2019, 18:15

EH Bildu ha emplazado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que no espere más a lo que sucede en Madrid y, a cambio, busque «respuestas excepcionales» a la situación política que está atravesando el Estado. Es más: la portavoz parlamentaria de la coalición abertzale, Maddalen Iriarte, ha advertido a Urkullu de que «si hay voluntad, estamos dispuestos a comprometernos con la gobernabilidad, y eso incluye los presupuestos». «Hagámoslo posible aquí, sin esperar a lo que pasa en Madrid», ha sentenciado Iriarte desde la tribuna en el último pleno de política general de la legislatura.

«Estamos ante una situación de excepcionalidad, y debemos buscar respuestas excepcionales. Y yo le reto a que lo hagan sin esperar a Madrid», ha insistido la portavoz de EH Bildu, principal formación de la oposición. «Ustedes piden pactos de Estado para construir un tren. Vamos a hacer pactos de Estado para cuidar a la gente», ha pedido Iriarte a Urkullu.

Además, Iriarte ha criticado que el Gobierno de Urkullu «no está preparado para hacer frente a la crisis que nos viene encima». «Su discurso ha dejado patente que su legislatura no ha sido muy fructífera. Nos ha dejado incertidumbres y la gente necesita certidumbres», le ha reprochado al lehendakari, al tiempo que le ha acusado de tener «las manos atadas, porque -ha añadido- no tenemos soberanía».

Por otro lado, la portavoz abertzale ha dedicado las primeras palabras de su intervención a las mujeres que sufren la violencia machista. «Necesitamos un gobierno que dé una solución a todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres», ha subrayado para añadir que «eso pasa por un gobierno feminista».

Asimismo, Iriarte ha recordado que el Estado está sumido en una «grave involución», en un proceso de «recentralización» y afectado por la «inestabilidad política», y ha denunciado la «incapacidad» del Gobierno Vasco para dar una «respuesta correcta» a los grandes problemas de la sociedad vasca, como el incremento de la pobreza, la precariedad laboral, la conflictividad laboral en la educación y la sanidad.