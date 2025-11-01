Bildu acuerda por séptima vez con Chivite las Cuentas

El Gobierno de Navarra –una coalición del PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre)– ha llegado a un nuevo ... pacto de Presupuestos con EH Bildu. Son los terceros de la presente legislatura y los séptimos que la socialista María Chivite logra sacar adelante con la izquierda independentista desde que es presidenta de Navarra. EH Bildu, que posibilitó con sus abstenciones que Chivite fuese investida en dos ocasiones, se afianza como socio externo del Ejecutivo foral. Como en anteripres ocasiones, Bildu se abstendrá en la votación y permititá que el proyecto salga adelante.

Las partidas propuestas por Bildu están valoradas en unos 15 millones de euros, que podrán aumentarse en otros cuatro millones vía enmiendas en el trámite parlamentario. La coalición soberanista ha puesto de relieve que «la derecha siga sin «poder influir» en las políticas de Navarra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, subrayó que entre los pactos figura la implantación del modelo D en el colegio público de Falces y el compromiso del Gobierno foral para comenzar los trámites para el traspaso de las competencias de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

El nuevo pacto se ha estado gestandc desde hace semanas, cuando el Gobierno navarro anunció su techo de gasto para el 2026. Ese mismo día el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ya mantuvo una primera reunión con EH Bildu. El proceso se ha cerrado con éxito en tiempo récord en una coyuntura en la que el centroderecha ha esgrimido el caso Cerdán para desestabilizar la coalición.