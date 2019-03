EH Bildu no acudirá al primer acto de colocación de placas en memoria de las víctimas en San Sebastián Operarios municipales instalan en la Avenida de la Libertad las placas que serán descubiertas el sábado El grupo de la coalición en el Ayuntamiento donostiarra critica la falta de «claridad» para celebrar este evento el sábado | Considera «imprescindible cuidar absolutamente todas las víctimas, que se reconozca el dolor de todas y que se les cuide con el respeto que se les debe» EL DIARIO VASCO Jueves, 21 marzo 2019, 15:05

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha anunciado que no acudirá este próximo sábado al acto de colocación de las primeras placas en memoria de las víctimas del terrorismo, que estarán dedicadas al que fuera presidente de la Diputación de Gipuzkoa Juan María de Araluce, asesinado por ETA el 4 de octubre de 1976, y al chofer y los escoltas que le acompañaban. La placa será colocada en la Avenida de la Libertad, número 9.

La coalición soberanista ha señalado que no estará presente por la falta de «claridad» para celebrar este acto, ya que, a su juicio, «si se quieren evitar discriminaciones dolorosas, es determinante conocer en base a qué criterios se va a decidir el orden de prelación respecto a la colocación» de las citadas placas.

La portavoz de la coalición soberanista en el Consistorio donostiarra, Amaia Almirall, ha remitido un escrito al alcalde y presidente de la Comisión no Permanente de Derechos Humanos, Eneko Goia, en la que le recuerda la necesidad de tratar esta cuestión «con cuidado» y remarca que es «imprescindible cuidar absolutamente todas las víctimas, que se reconozca el dolor de todas y que se les cuide con el respeto que se les debe». «No se ha hecho eso, ni lo primero ni lo segundo», critica.

«En ningún momento se ha buscado la complicidad de este grupo a la hora de trabajar esta cuestión, pero no es eso lo preocupante, sino cómo se ha hecho el proceso y, por tanto, cuál es el resultado«, subraya, al tiempo que incide en que, »desde las instituciones en el día a día no se pueden hacer discriminaciones, porque, si no, se cae en el partidismo o en el juego de intereses y hacerlo con las víctimas es muy grave«.

Almirall insiste en la importancia de trabajar el proyecto con todas las víctimas, algo que exige «dedicación y tiempo», y señala que los integrantes del Gobierno municipal «han puesto el acento en que aquellas dieran su conformidad». En ese sentido, advierte de que «trabajar el proyecto no es conseguir la disposición a participar, eso será el resultado, dependiendo del ritmo de cada familia».

A su juicio, «se ha puesto más énfasis en hacer anuncios en los medios que en la discreción y el trabajo callado que exigen este tipo de acciones». «Se le ha dado más importancia a realizar anuncios en el contexto de días señalados que a asegurarse de que esa información la tenían quienes la tenían que tener y son más de una las familias que se han enterado por la prensa, abriendo más heridas abiertas», critica, al tiempo que considera que lo que se ha planteado «no es memoria inclusiva».