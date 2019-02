EH Bildu se abre a negociar con el Gobierno Vasco si rectifica en su plan presupuestario Elkarrekin Podemos no aclara si se abstendrá y esperará al informe jurídico del martes para decidir su voto A. MUÑOZ/J. SAINZ Sábado, 2 febrero 2019, 09:32

Después del portazo del PP a convertirse en el sustento del Gobierno Vasco, las miradas para sacar adelante el proyecto de ley que tratará de paliar la prórroga presupuestaria se posan ahora en EH Bildu. La única baza con la que cuenta, por el momento, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu si quiere aprobar las medidas presupuestarias urgentes que tiene en marcha y así mitigar la falta de unas Cuentas para este ejercicio. Elkarrekin Podemos, por su parte, parece estar lejos de ceder su apoyo, aunque tampoco ha decidido aún el sentido de su voto.

Ante esta tesitura, EH Bildu, de momento, se aviene a «escuchar» al Gobierno Vasco y deja un resquicio a la posibilidad de abrir una negociación para aprobar las mejoras salariales a funcionarios y la subida de la RGI, además de una mayor financiación para la red concertada, según fuentes autorizadas de la formación. En este sentido, y en función de la voluntad de acuerdo que observe en los próximos días del Ejecutivo vasco, EH Bildu decidirá su voto en el pleno del día 14 que debe votar la Ley de Acompañamiento. No obstante, la coalición abertzale insiste en la necesidad de que el gabinete de Urkullu rectifique y deje de juntar en una misma norma las distintas medidas.

Tras la negativa oficial del PP, el Gobierno Vasco trabaja buscando fórmulas viables que faciliten las subidas previstas y así atraer al resto de partidos. Aunque, de momento -y hasta que el Ejecutivo no diga lo contrario- está previsto que la ley se tramite por el procedimiento de lectura única, un escenario que no permite siquiera la presentación de enmiendas y que ha levantado ampollas en los grupos de la oposición, que creen conveniente tramitar las tres medidas por separado.

La coalición se aviene a «escuchar» al Ejecutivo de Vitoria antes de tomar una decisión sobre su voto EH BILDU

«Mezclar en un mismo proyecto de ley las tres medidas es una artimaña y un regalo envenenado» ELKARREKIN PODEMOS

Y es que este parece ser ya el aspecto clave para que finalmente EH Bildu decida el sentido de su voto. De hecho, la entente abertzale está a la espera de que este martes la Mesa del Parlamento Vasco se pronuncie sobre el informe pedido por ellos para determinar si es legal el procedimiento empleado por el Gobierno Vasco de juntar distintas materias en una sola ley de lectura única y sin posibilidad de enmiendas.

Pese a ello, EH Bildu sostiene que el informe final no es determinante en sí, ya que estamos ante un problema «político, no técnico». Por eso, y tras el autodescarte del PP, la coalición independentista no cierra la puerta y se abre a mantener un diálogo para sacar adelante las tres principales medidas: la actualización del salario de los empleados públicos en un 2,25%, mejorar la financiación de la escuela concertada en el mismo porcentaje y aumentar la RGI en un 3,5%. En principio, en los dos primeros puntos estarían de acuerdo, pero en el tercero EH Bildu aspira a una mejora de la cantidad que se abona en concepto de RGI a los sectores más desfavorecidos, al considerar que es de «justicia social». Por ello, insiste en negociar punto a punto.

Las fuentes consultadas advierten, en todo caso, de que EH Bildu «no se arrodillará» ante lo que entienden «prepotencia» por parte del Gobierno Vasco de no querer «cambiar ni una coma del proyecto», y creen que se trata de un problema de «voluntad política». Y es que todos los grupos de la oposición coinciden en resaltar que la estrategia del Gobierno de Urkullu pasa por tirarles a ellos la pelota para que asuman la responsabilidad en el caso de que no salga adelante un proyecto legislativo que, al fin y al cabo, pone en juego 250 millones de euros.

Los 'peros' del partido morado

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, manifestó ayer que su grupo no apoyará el proyecto legislativo. Sin embargo, tampoco quiso aclarar si los once parlamentarios de la formación morada se abstendrán cuando la norma aterrice en el Parlamento, a la espera de conocer el informe que sobre esta iniciativa van a elaborar los servicios jurídicos de la Cámara vasca. «No diremos cuál va a ser nuestro voto, pero está claro que hay dificultades y que en estas condiciones no recibirá nuestro voto a favor», señaló.

Martínez censuró que mezclar en un mismo proyecto las tres medidas previstas es una «artimaña y un regalo envenenado». Y aunque su grupo no se opone a la subida salarial de los funcionarios, sí tiene 'peros' hacia el incremento de la RGI tal y como lo plantea el Gobierno Vasco porque, a su juicio, «no revierte los recortes» en esta prestación, así como hacia la actualización de los conciertos educativos.

Martínez anunció que su coalición ha presentado dos proyectos de ley. Uno, sobre el incremento del sueldo a los empleados públicos y, otro, sobre la RGI. Por ello, invitó al resto de grupos a facilitar su tramitación en la Cámara de Vitoria y a apoyarlos para que las subidas vean la luz.