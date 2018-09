Qué fue de... Begoña Amunarriz: «En política recibí más patadas que un futbolista» Begoña Amunarriz dejó la política en 1986. / SARA SANTOS Exparlamentaria del PNV MACARENA TEJADA Lunes, 17 septiembre 2018, 06:38

Feminista y abertzale. Sin matices. Sin 'peros'. Con estas dos palabras se describe Begoña Amunarriz (Donostia, 1948) más de treinta años después de dejar la política. Ha llovido mucho desde que pisara por primera vez el Ayuntamiento de San Sebastián como componente de la gestora municipal por el PNV en 1977, pero su interés por la actualidad sociopolítica se mantiene intacto. Pese a que no echa de menos el activismo, su vocación política le acompaña allá donde va. No hay día que no vea los informativos, «tanto los de aquí como los extranjeros». El «poco protagonismo» que tiene la Unión Europea en las noticias le «preocupa mucho».

Con 29 años y dos hijos pequeños, comenzó su carrera política en la gestora municipal, donde «nadie cobró ni una peseta». En su última etapa en esta institución, además, fue la primera mujer teniente de alcalde en el Ayuntamiento. Entre otras cosas, logró «cambiar la normativa para que las mujeres pudieran entrar a la Policía Municipal». «¡Tuve que luchar hasta con los que me decían que nosotras no podíamos ser agentes porque no tenían váteres de mujeres! Ya no sabían a qué agarrarse», rememora.

Fue la primera mujer en ser nombrada teniente de alcalde en San Sebastián, la primera en tener un escaño en el Parlamento Vasco en 1980 y la primera en intervenir en la tribuna de oradores del hemiciclo en Vitoria. Nunca cedió en la «lucha por los derechos de las mujeres». Ni siquiera aquella vez en la que, siendo presidenta de la comisión de Servicios Urbanos, le invitaron, como la tradición marcaba cuando eran fiestas de un barrio que prefiere no nombrar, a cenar junto a otros representantes políticos. No se habían percatado de que la presidenta de la comisión era una mujer. «Cuando llegué, no me querían dejar entrar porque la cena era en una sociedad gastronómica», cuenta Amunarriz. Pero ese argumento no le sirvió. Fue tal su respuesta que acabó compartiendo mesa con ellos.

Espíritu luchador

Esta es solo una de las cientos de anécdotas que guarda la exparlamentaria del PNV en su memoria. En una época en la que «la mujer era cuestionada casi a diario», Amunarriz se hizo oír. Si ya en el colegio -fue a uno de monjas- se revelaba contra el sistema, sus ganas de «luchar y conseguir cosas» fueron aumentando con los años. Reconoce que este espíritu combatiente le viene de familia y que le causó «muchos problemas con los sectores más conservadores del PNV».

Aunque se considera «una mujer valiente y con coraje», también ha vivido «momentos de gran tensión». Su etapa como parlamentaria jeltzale, y como representante política en general, quedará marcada por dos hechos que recuerda a la perfección: cuando, en 1980, con un Parlamento Vasco recién estrenado que tenía como sede la Diputación de Bizkaia, «fuimos secuestrados por los obreros de Nervacero y tuvimos que pasar la noche ahí», y el 23-F. La exdirigente estaba hablando por teléfono con una periodista cuando esta le contó lo que estaba sucediendo en el Congreso. Se encontraba sola en casa, su marido estaba de viaje de negocios en Madrid y «vino una vecina a decirme que si me llevaban detenida se haría cargo de mis hijos. Hasta tal punto», indica.

En cualquier caso, si hay algo que de verdad le tocó el corazón, fue «el veto» de su partido a un proyecto en el que «creía hasta el final». Organizó una comisión de féminas «para poder proponer mujeres para todos los cargos. Las propuestas que salieron aprobadas en nuestra convención las quise dar a conocer en una asamblea nacional del PNV. No me dejaron ni presentarlas. Se me vetó». «Me di cuenta de que había llegado a ese techo de cristal del que tanto se habla y tras tomarme un tiempo, dimití», reconoce. «Y desde entonces, hasta hoy», recuerda.

Begoña Amunarriz dejó así la política en 1986, pero, en cierto modo, la política se fue alejando de ella poco a poco. La escisión entre PNV y EA le distanció del Parlamento Vasco y al dejar la política «tuve que reciclarme y me dediqué a la docencia. Fue muy traumático porque, para mí, la política era vocacional. Era joven, pero ya no tenía espacio ahí».

Con la perspectiva de los años, se muestra orgullosa de su trayectoria. Sin embargo, subraya que aún queda mucho camino por recorrer. Por eso, ella continúa con su formación. «Estudio y viajo mucho», señala, pero «no hago viajes turísticos. Estuve en Rusia en plena Unión Soviética y en China a los pocos años de morir Mao. Es como haber estudiado historia allí mismo». Y entre tanto, esta aficionada y socia txuriurdin no se pierde ningún partido de la Real Sociedad.

-¿Y qué se lleva Begoña Amunarriz de su paso por la política?

-Me he quedado muy satisfecha con lo que he hecho. Quizá he sembrado más que lo que he recogido, porque he recibido más patadas que en un partido de fútbol, pero estoy convencida de que he prestado un servicio a mi país y a la causa de la mujer, como abertzale y como feminista.