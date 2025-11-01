Los barones del PP valenciano añaden presión sobre Mazón y postulan a Mompó

Los tres barones provinciales del PP valenciano han movido ficha para buscar una salida y relevar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ... vive sus peores horas políticas por el caso de la dana del 29 de octubre que dejó 229 fallecidos en Valencia.

Los gritos e insultos en el funeral de Estado del miércoles contra el jefe del Consell, al que calificaron de «asesino» y «rata cobarde», se han convertido en una bomba que ha hecho reaccionar a varios dirigentes del PP valenciano mientras desde Génova se dan vueltas de tuercas para que Mazón renuncie de manera voluntaria al cargo.

El viernes hubo una reunión en Alicante liderada por el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, y en la que participaron los tres barones provinciales: Vicent Mompó, Marta Barrachina y Toni Pérez. Sobre la mesa, el objetivo de que Mompó sea el elegido para suceder a Mazón, en el caso de que este convocara elecciones o de cara a unos comicios futuros una vez se agote la legislatura. En este segundo caso, habría que buscar un presidente de transición en el grupo parlamentario ya que Mompó no puede ser porque no es diputado.

La postura que defienden los líderes provinciales y Pérez Llorca contrastaría con la posición de Génova, cuya apuesta más firme es la de la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que estos días siempre se ha mantenido firme en su posición de continuar en su cargo en el Ayuntamiento.

Las próximas horas van a ser claves para determinar qué rumbo va a coger el Consell y el PP valenciano, con la declaración ante la jueza de la periodista Maribel Vilaplana el lunes, un testimonio en el que está obligada a decir la verdad y que podría precipitar los acontecimientos. Mazón había marcado en rojo el miércoles 5 de noviembre para una nueva remodelación del Consell.

Quién es Mompó

Mompó, nacido en la localidad valenciana de Gavarda (Ribera Alta) en 1981, es licenciado en Ciencias Físicas y del Deporte. En su trayectoria política ha sido alcalde de Gavarda desde 2011, presidente provincial del Partido Popular desde julio de 2021 y diputado en Les Corts desde el período legislativo que arrancó en 2023. Asumió el liderazgo del grupo popular y la portavocía en el verano justo después de que Carlos Mazón alcanzara la presidencia regional.

Es el actual presidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular de la provincia de Valencia. A lo largo de 2025 ha surgido su nombre como posible candidato para relevar al Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana (y líder del PP-Comunitat Valenciana). Mompó no lo ha descartado, aunque ha subrayado que «no sabe dónde estaré en el futuro» y ha dejado claro que allá donde vaya «defenderé los intereses de los valencianos».

Su implicación en la crisis del temporal de la DANA del 29 de octubre de 2024 lo ha puesto también en el centro del debate político, ya que, además de que desde la Diputación se destinó parte del presupuesto a los municipios afectados, también ha cuestionado la actuación de Mazón en dicho episodio. Mompó ha subrayado en varias ocasiones que la Diputación de Valencia actuó de manera rápida y directa en los municipios afectados, destinando recursos económicos y equipos de apoyo desde el primer momento. Esto le ha llevado a proyectar una imagen de liderazgo operativo y cercano a los ciudadanos, reforzando su perfil dentro del PP como gestor efectivo en situaciones de emergencia.

Al mismo tiempo, sus declaraciones sobre la ausencia de Mazón en el CECOPI han generado polémica y tensiones dentro del partido. La oposición ha aprovechado estos comentarios para cuestionar la capacidad del presidente de la Generalitat en momentos críticos, mientras que Mompó ha mantenido una postura mesurada, evitando exigir dimisiones directas, pero dejando entrever diferencias de criterio en la gestión. Este contraste ha consolidado su visibilidad política y alimenta las especulaciones sobre su posible candidatura para liderar la Generalitat en un futuro cercano.