Barkos admite que «se ha quebrado la confianza» con los socialistas La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, tras reunirse ayer con el PSN. / EFE Apunta que sus condiciones son para que la gobernabilidad no esté en manos de Navarra Suma mientras Otegi califica de «deplorable» la actitud del PSN DV Y AGENCIAS PAMPLONA. Martes, 18 junio 2019, 08:00

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, admitió ayer que tras la jornada de composición de los ayuntamientos el sábado, «en gran medida se ha quebrado la confianza» en el PSN, aunque remarcó que su formación seguirá negociando con los socialistas la composición del futuro Gobierno de Navarra en la búsqueda de «la gobernabilidad y la estabilidad». La presidenta en funciones defendió que su petición de la Presidencia de la Mesa del Parlamento foral para su formación y la presencia en ella de EH Bildu, obedece al interés en evitar que «por omisión la gobernabilidad quede en manos de Navarra Suma».

Geroa Bai y PSN se reunieron ayer para abordar ahora la conformación del Parlamento, tras lo que Barkos afirmó ante los medios que su propuesta para la conformación de la Mesa del Parlamento es «firme» y que el PSN «la conoce desde el primer día». Según su planteamiento, Geroa Bai presidiría la Cámara, el PSN obtendría una vicepresidencia y EH Bildu una secretaría. Los otros dos puestos de la Mesa (otra vicepresidencia y otra secretaría) serían para Navarra Suma.

Barkos subrayó que no quiere «ni pensar en la posibilidad» de que no haya acuerdo con el PSN en la composición de la Mesa, pero adelantó que, si finalmente no hay entendimiento, eso supondría «una verdadera dificultad para constituir un Gobierno progresista, con solidez, con estabilidad, con seriedad y con vocación de perdurar cuatro años».

La dirigente de Geroa Bai explicó que el PSN no tendría que apoyar a EH Bildu para que lograra su puesto de la Mesa. Con el reparto de fuerzas existente, bastaría con que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra votaran al candidato de EH Bildu y que los socialistas se abstuviesen. «Nadie le está pidiendo al Partido Socialista que negocie nada con Bildu», indicó.

Críticas de EH Bildu

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, calificó ayer de «deplorable» la posición del PSN, que «ha abierto las puertas al 'trifachito'» en Navarra y ha «extendido el ámbito de la exclusión a Geroa Bai». Cuestionado sobre qué postura adoptará EH Bildu si finalmente la candidata socialista, María Chivite, disputa el Gobierno de Navarra a Navarra Suma, apuntó que «tendremos una actitud de responsabilidad», si bien también dijo que «no vamos a aceptar vetos».