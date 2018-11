Azpiazu y la oposición no logran acercar posturas sobre las Cuentas vascas Pedro Azpiazu saluda a Antón Damborenea (PP) en el Parlamento. / EFE El consejero de Hacienda advierte a EH Bildu y Elkarrekin Podemos que el Gobierno Vasco no piensa emprender «aventuras económicas insostenibles» MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 7 noviembre 2018, 06:42

Pasan los días y el Gobierno Vasco no consigue acercar posturas con los grupos de la oposición para garantizar el apoyo que necesita para aprobar los Presupuestos de 2019. Con el PP autodescartado de la negociación, las posibilidades para el Ejecutivo de Urkullu pasan por que EH Bildu o Elkarrekin Podemos faciliten las Cuentas, pero hasta el momento no se ha producido ningún gesto con ambas coaliciones que lleve al optimismo. El titular de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, abrió ayer las comparecencias de los consejeros en el Parlamento para detallar los Presupuestos por departamentos y advirtió que el Ejecutivo no tiene intención de emprender «aventuras económicas insostenibles» para garantizarse el apoyo a las Cuentas. No quiso anticipar la posibilidad de una prórroga, pero es una opción que sigue cobrando fuerza ante la falta de avances.

Azpiazu apeló a la «responsabilidad» de los grupos de la oposición para sacar adelante los Presupuestos y aseguró que la sociedad vasca «perdería mucho» si no se aprueban, ya que contemplan un incremento del «gasto real» de 370 millones de euros. Tras exponer los cifras globales del proyecto de Cuentas, el consejero finalizó su intervención con «una reflexión política» en la que reclamó el apoyo de los tres grupos de la oposición. Recordó que tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos han presentado propuestas para negociar, pero lamentó que ambas superan el marco económico y competencial establecido por el Ejecutivo vasco. Azpiazu aseguró que «un Presupuesto con variaciones puede ser viable, pero no uno diametralmente opuesto».

Por parte de los grupos de la oposición, EH Bildu criticó que el proyecto de Cuentas «profundiza en un modelo erróneo» y censuró que Azpiazu ponga la regla de gasto como «excusa» para no atender a colectivos necesitados como los pensionistas, las mujeres o los jóvenes. Elkarrekin Podemos denunció que el Gobierno Vasco «priorice el déficit cero en vez de paliar el déficit social» que sufren miles de personas en Euskadi e insistió en que deberá dar «un giro de 180 grados» al Presupuesto si quiere su apoyo. El PP, por su parte, ni siquiera entró a valorar la «reflexión política» lanzada por Azpiazu en la comisión.