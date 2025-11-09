Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Isabel Díaz Ayuso antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena. EP

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una «leve indisposición»

La presidenta tampoco pudo participar ayer en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes

C. P. S.

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:14

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una «leve indisposición», según han confirmado fuentes de su equipo, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio «más rápido y seguro».

Esa «leve indisposición» es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 La Behobia - San Sebastián 2025, en directo
  4. 4 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  5. 5 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  6. 6

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  7. 7 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  8. 8 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  9. 9 Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera»
  10. 10

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial

