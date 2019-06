Los ayuntamientos de Gipuzkoa votan sin sobresaltos

De las mayorías absolutas más que aseguradas a los votos de última hora. Así transcurrió la jornada de ayer en los municipios guipuzcoanos. Un día de constitución de ayuntamientos en el que la normalidad fue la noticia, salvo en algunas localidades en las que se venía venir un ambiente un poco más revuelto. Como en Pasaia, donde finalmente no hubo sorpresas, pero la sesión plenaria fue algo más tensa y se escucharon gritos de «lapurra» dirigidos a la socialista Izaskun Gómez. O en Andoain, donde la pasada legislatura no se cumplió el pacto entre socialistas y jeltzales, aunque en esta ocasión no hubo sobresaltos. En cualquier caso, el acuerdo de gobernabilidad entre el PNV y el PSE-EE se hizo efectivo en las principales localidades guipuzcoanas. Aunque no consiguió desbancar a EH Bildu en algunos municipios como Errenteria o Ordizia, donde la izquierda abertzale logró hacerse con el bastón de mando gracias al respaldo de los concejales de Elkarrekin Podemos.

Irun Santano repite con los votos de sus diez concejales

El alcalde de Irun en funciones, el socialista José Antonio Santano, fue reelegido primer edil en el pleno de constitución del Ayuntamiento, con los únicos votos de los diez concejales de su formación, el PSE-EE. Tanto EH Bildu como Elkarrekin Podemos también presentaron a sus candidatos Jokin Melida y David Soto, respectivamente, que obtuvieron solo el respaldo de su propio partido. El PNV, por su parte, votó en blanco porque en Irun el pacto para la gobernabilidad y estabilidad de ayuntamientos y diputaciones entre PNV y PSE hizo que los jeltzales acordaran la retirada del partido nacionalista de la candidatura a la Alcaldía de Xabier Iridoy. En definitiva, el PSE fue la lista más votada el pasado 26 de mayo con diez ediles, el PNV obtuvo siete, Podemos cuatro y EH Bildu tres.Como paso previo a la elección de alcalde, se constituyó la mesa de edad formada por los concejales de mayor y menor edad, en este caso dos mueres: la socialista Marisol Gómez, y Ane Unanue, de EH Bildu, junto a la secretaria municipal, Juana María Herrador. Y nada más ser proclamado primer edil, Santano felicitó a los concejales y defendió que «acordar es el mejor camino de la democracia y desde la pluralidad conseguiremos mejores y mayores resultados».

Errenteria Otaegi, primera alcadesa

de la historia de ErrenteriaAizpea Otaegi Mitxelena, de EH Bildu, se convirtió ayer en la primera alcaldesa de la historia de Errenteria tras superar la votación de investidura en la que obtuvo doce votos a favor y nueve en blanco. De esta manera, y fruto del acuerdo alcanzado esta misma semana con Elkarrekin Podemos, Otaegi se aseguró la alcaldía con la mayoría absoluta al lograr el respaldo de los nueve ediles de EH Bildu y los tres de la coalición formada por Podemos, Equo e Izquierda Unida.El salón de plenos del Ayuntamiento presentó una imagen de lleno absoluto y las personas que no pudieron acceder por falta de aforo tuvieron la posibilidad de seguir la sesión gracias a una pantalla gigante instalada en los arkupes de la Herriko plaza. Las primeras palabras pronunciadas por la nueva alcaldesa tuvieron mucho que ver con su propia trayectoria. Otaegi rindió un homenaje a todas las mujeres que han formado parte de la Corporación, sobre todo a la figura de la Abelina Jauregi (PSE), primera concejala del municipio y nombrada en 1979, ya en la etapa democrática, así como a la también socialista Mari Carmen Ruiz y a Mertxe Usabiaga de Herri Batasuna. En este aspecto, Otaegi apuntó que «el hecho de que hoy sea alcaldesa se ha logrado gracias a los logros y victorias del movimiento feminista».

Tolosa Peon revalida su cargo en un pleno conciliador

Olatz Peon Ormazabal, tolosarra de 49 años, fue reelegida ayer alcaldesa para la próxima legislatura. En un pleno de constitución que resultó conciliador, asumió el cargo con mayoría absoluta tras recibir los ocho votos de su formación (PNV), más el del concejal socialista Joxe Mari Villanueva, mientras que EH Bildu votó a su portavoz, Andu Martínez de Rituerto, que sumó los ocho votos de su grupo.La sesión plenaria se desarrolló de una forma rápida y sin especiales novedades reseñables, con presencia de menos público que en ceremonias constitutivas anteriores. El tono conciliador se evidenció en el discurso de la alcaldesa, cuando afirmó que «hoy nace una gran oportunidad para el trabajo en común», reflexión que compartió el candidato de EH Bildu, quien mostró su total disposición «a llegar a acuerdos y a trabajar conjuntamente». El pleno de constitución de la corporación se inició con la llegada de los nuevos concejales electos al salón plenario y la constitución de la mesa de edad, formada por el concejal más veterano, Joxe Mari Villanueva (PSE-EE), y por la más joven, Olatz Artola (EH Bildu).

Beasain Aldasoro canta un bertso para celebrar su reelección

En la más absoluta normalidad, ayer por la mañana se constituyó el nuevo Ayuntamiento de Beasain y tuvo lugar la elección de alcalde en un pleno en el que el jeltzale Aitor Aldasoro revalidó cargo. La secretaria municipal Itziar Arostegi fue la encargada de abrir una sesión madrugadora. Primero se formó la mesa de edad integrada por los ediles de más edad y la más joven, en este caso Xabier Matarranz y Amets Arrospide, ambos del PNV. A partir de ese momento la sesión fue presidida por Matarranz. Fue él el responsable de tomar juramento a cada uno de los ediles. Los representantes del PNV y EH Bildu prometieron el cargo «por imperativo legal» mientras que los dos del PSE-EE acataron el cargo bajo la fórmula habitual. En las filas del PNV hubo una ausencia, la de la concejala Ainara Aiestaran. Aldasoro inició su intervención cantando un bertso y agradeció a quienes «nos dieron el apoyo en las elecciones de mayo para dar continuidad en otros cuatro años al proyecto para un Beasain mejor, iniciado la pasada legislatura». Trasladó también el agradecimiento a su familia, al partido al que representa y al grupo de trabajo de concejales.