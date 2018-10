El Ayuntamiento de Arrasate homenajeará por primera vez a Isaías Carrasco el 10 de noviembre Mendia, la viuda del exedil socialista, su hija Sandra, Iriarte y Arriola, en el décimo aniversario. / EFE El acto en memoria del exedil socialista llegará diez años y siete meses después de su asesinato a manos de ETA cuando se dirigía a su trabajo A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 octubre 2018, 06:49

Diez años y siete meses después de su asesinato a manos de ETA, Isaías Carrasco, el exedil socialista de Arrasate recibirá el homenaje de su Ayuntamiento en un acto de recuerdo que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día de la Memoria. El Ayuntamiento arrasatearra, regido desde 2015 por PNV y PSE-EE, se implicó a comienzo de la legislatura en una dinámica de trabajo con todos los grupos municipales liderados por la alcaldesa, la jeltzale María Ubarretxena, para lograr un acuerdo que hiciera posible el reconocimiento a quien fue concejal del PSE-EE en el consistorio entre 2003 y 2007.

El 7 de marzo de 2008, el etarra Beñat Aginagalde se situó frente al parabrisas delantero del coche de Isaías Carrasco, en el que se disponía a salir hacia su trabajo en el peaje de la autopista A1, a su paso por Bergara, y le descerrajó cinco tiros.

Finalmente, ayer tras una reunión celebrada por la tarde en el consistorio, se pudo consensuar la fecha de un homenaje en el que se llevaba trabajando prácticamente desde el inicio de legislatura, a petición del PSE y con el respaldo de otros partidos que también «han mostrado una sensibilidad clara a favor de reconocer a Isaías», según fuentes del partido en Arrasate. La decisión a la que se llegó en el encuentro de ayer «es fruto de años de trabajo, de meter muchas horas, derramar muchas lágrimas, de muchos días sin dormir y de llevarte a casa muchos enfados y también algunas alegrías», relatan las mismas fuentes.

El PSE remarca que la familia Carrasco «merece el reconocimiento que no se le dio en su día»

Los partidos trabajan desde el inicio de la legislatura para acordar un acto de recuerdo

El PSE de Arrasate considera que el Ayuntamiento tiene una deuda con Isaías Carrasco y su familia, porque aquel 7 de marzo y los días que siguieron al del atentado se hicieron las cosas de una manera «chapucera» y «con poca sensibilidad». Tienen claro que la familia del socialista asesinado «merece el reconocimiento que no se le dio en su día».

A los socialistas de Arrasate les hubiera gustado hacer este homenaje en el décimo aniversario de su asesinato, hace siete meses, pero en aquella ocasión no se pudo llegar a un consenso «ni a unos mínimos», por lo que han tratado de buscar una fecha significativa para darle «el valor que merece». En el décimo aniversario, el consistorio reunido en pleno dio lectura a una declaración que no suscribió EH Bildu, y con la que el resto de grupos, PNV, PSE-EE, Baleike e Irabazi, quisieron «romper el silencio vergonzoso que guardaba el Ayuntamiento». En el texto se brindaba «un compromiso» del consistorio a «construir la memoria desde el reconocimiento del sufrimiento de todas las personas que han padecido la injusticia de la violencia» en el municipio.

La actual alcaldesa, María Ubarretxena (PNV), explicaba este verano que el desgarrador testimonio que la viuda y las hijas de Isaías Carrasco explicaron en una entrevista en este periódico días antes del décimo aniversario le hizo pensar que el Ayuntamiento «no podía estar otro año más en silencio». «Fue el desencadenante para aunar un texto compartido. Sentía una responsabilidad. Pensaba: Como alcaldesa, ¿en cuatro años no voy a decir nada? Ya lo pensaba antes, pero cuando lo leí no me quedó la menor duda de que ese silencio se tenía que romper».

«Todos son injustos»

Fuentes del PSE-EE arrasatearra aseguran que «todos los asesinatos son injustos, evidentemente, pero también es verdad que el trato que tuvo Isaías después de su muerte por parte del Ayuntamiento de Mondragón, en aquel momento gobernado por la formación de la izquierda abertzale ANV, con Ino Galparsoro como alcaldesa, no fue ni mucho menos lo que cabía esperar cuando una persona que había trabajado en aquel Ayuntamiento acababa de ser asesinado». Con el homenaje del próximo 10 de noviembre, el PSE del municipio logrará por fin «resarcir la memoria de Isaías».