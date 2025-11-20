Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cae de gran altura un trabajador en una obra de Azpeitia
Maite Araluce, María Jesús San José y Mónica Muñoz, este jueves en las XI Jornadas sobre Terrorismo en San Sebastián.

La AVT defiende en San Sebastián que la reinserción de presos de ETA «no se puede construir sobre el silencio de las víctimas»

La consejera San José afirma en la inauguración de las IX Jornadas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que los afectados «deben estar en el centro para construir una convivencia real y duradera en Euskadi»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

«La reinserción de los presos de ETA no puede significar olvido, ni puede construirse sobre el silencio de las víctimas, sino que es reconocimiento ... real del daño causado y reparación y todo lo demás es un atajo peligroso, un paso hacia el olvido». Este es uno de los mensajes que ha expresado este jueves la AVT en la apertura en San Sebastián de su XI Jornadas de Terrorismo en el País Vasco 'El dolor no prescribe: víctimas, memoria y política penitenciaria'. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la donostiarra Maite Araluce, ha abogado por «aplicar la Ley o reformarla, si fuera necesario, frente al enaltecimiento» del terrorismo, «sin excusas ni tibieza», algo que, a su juicio, «solo es cuestión de voluntad política».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  4. 4

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludia que lo peor está por llegar
  5. 5

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  6. 6 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  7. 7 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  8. 8 El pueblo que tiene productos de limpieza «para veinte años» tras las compras descontroladas de su secretaria: «No nos caben»
  9. 9 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  10. 10

    La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La AVT defiende en San Sebastián que la reinserción de presos de ETA «no se puede construir sobre el silencio de las víctimas»

La AVT defiende en San Sebastián que la reinserción de presos de ETA «no se puede construir sobre el silencio de las víctimas»