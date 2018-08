Autoridades políticas y eclesiásticas celebran el Día de Gipuzkoa en Azpeitia El obispo Munilla ha oficiado la misa en el Santuario de Loiola. / José Mari López La ausencia del lehendakari marca la cita anual, en la que pensionistas y familiares de presos han expuesto sus reivindicaciones MACARENA TEJADA Miércoles, 1 agosto 2018, 12:40

Como cada 1 de agosto, este miércoles por la mañana Azpeitia se ha vestido de gala para celebrar el Día de Gipuzkoa, en el marco de las fiestas de San Ignacio. Este año ha sido la primera vez que, sin estar fuera, el lehendakari, Iñigo Urkullu, no ha asistido a la basílica de Loiola. Tenía otro compromiso en la agenda que, según aseguran, no pudo cambiar. En 2015 también se ausentó, pero en aquel entonces se encontraba de viaje oficial en Boise, EE UU. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, ha cogido su testigo en representación del Gobierno Vasco. El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la presidenta de las Juntas de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde de Azpeitia, Eneko Etxeberria (EH Bildu), han liderado también la representación institucional, entre otros.

Tras el paseo que baja desde el Ayuntamiento azpeitiarra, donde se han concentrado una decena de pensionistas de la plataforma de Costa-Urola exigiendo una pensión pública digna de 1.080 euros y que el Ejecutivo vasco «haga todo lo que esté en sus manos para lograrlo», Tapia ha explicado que este «es un tema que se está trabajando». «De todas formas, esta competencia está en Madrid y es allí donde de tiene que dar respuesta», ha sentenciado.

Los representantes institucionales por las calles de Azpeitia. / José Mari López

Por su parte, el diputado general, Markel Olano, ha subrayado que «este curso ha sido especial» y ha querido recalcar la «buena noticia» de la «reducción del desempleo en Gipuzkoa por debajo de los 8 puntos. Estamos, aproximadamente, en el 7.7», ha afirmado.

También han participado en este día en conmemoración de Gipuzkoa el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, quien ha oficiado la tradicional misa en el santuario de Loiola.

En su homilía, el obispo ha puesto en valor las «profundas raíces cristianas» de «los padres fundadores» de la Unión Europea, como Konrad Adenauer o Alcide de Gasperi, cuya «vida y legado» considera «importante» conocer, para que Europa «no termine por convertirse en un cuerpo sin alma».

Munilla ha lamentado que «vivimos en un contexto en el que se difunden falsas espiritualidades, bajo el signo de la llamada Nueva Era» y «la espiritualidad es reducida a una autoayuda, a un producto de consumo; olvidando que el acontecimiento central que da razón de ser al cristianismo, es la iniciativa divina».

«La mentalidad mundana promete libertad mientras nos esclaviza; mientras que Jesucristo nos pide que abracemos su voluntad, al tiempo que nos libera de tantas esclavitudes», ha afirmado.

Munilla ha aprovechado para recordar al Rey Balduino de Bélgica, de cuya muerte se cumplen en esta fiesta de San Ignacio 25 años, al que se ha referido como «pastor de su pueblo, privilegiando a los humildes, pobres y marginados». «No fue solamente un rey según el corazón de los hombres, sino, sobre todo, fue un rey según el corazón de Dios», ha subrayado. Además, ha puesto en valor su «testimonio, al anteponer la fidelidad a la conciencia frente a la vorágine del poder», lo que ha considerado «un referente valiosísimo para nuestros días».

Carta de Etxerat

Ante la ausencia del lehendakari, el portavoz de la asociación de familiares de presos Etxerat, Naike Diez, ha entregado una carta con las peticiones de los miembros de la asociación al Gobierno Vasco y a la presidenta del Parlamento Vasco. Diez ha dicho no querer desvelar el contenido del escrito por no poner en «compromiso» a ambas partes, pero ha hecho hincapié en que quieren «denunciar la política de dispersión. Tras el fin de ETA seguimos haciendo muchos kilómetros y exigimos el fin de esta situación». «Somos víctimas potenciales de la política penitenciaria y no queremos ser objeto de negociación ni que se especule con nosotros porque se está jugando con nuestras vidas y nuestra ilusión», ha explicado tras dar el escrito a Bakartxo Tejeria.