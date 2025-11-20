Aurora Intxausti: «Coincidir a la entrada al juicio con los etarras que me quisieron matar me rompió por dentro»

«Coincidir en la entrada del juzgado con los terroristas que me quisieron matar supuso destrozarme de nuevo. El juicio, 24 años después, me rompió ... hasta tal punto que necesité de nuevo ayuda psiquiátrica y psicológica. Y sigo con ella. Mi psiquiatra me asigna la medicación necesaria para que cada día me levante y no quiera quedarme en la cama». Este es parte del relato que ha compartido este jueves en San Sebastián la periodista donostiarra de El País Aurora Intxausti, a la que ETA quiso asesinar junto a su marido, el también periodista de Antena 3 Juan Palomo y su hijo de 18 meses, el 10 de noviembre de 2000.

Intxausti ha sido una de las voces de las víctimas que se ha podido escuchar esta mañana en las XI Jornadas de Terrorismo en el País Vasco 'El dolor no prescribe: víctimas, memoria y política penitenciaria', organizada por la AVT. La periodista donostiarra que tuvo que dejar su ciudad a toda prisa tras aquella mañana de otoño, ha explicado que tras el juicio celebrado en diciembre del año pasado, donde coincidió a la entrada en la Audiencia Nacional con los cuatro terroristas que quisieron acabar con su vida, sufre su «segunda depresión» desde el día del atentado fallido. «Es un dolor tan terrible que es muy difícil de describir. Cuando entras en una enfermedad mental involuntaria porque alguien decide un día hacerte víctima del terrorismo, es muy difícil de asimilar», ha expresado.

«Es terrible»

Con el reflejo del enorme pesar en su rostro, la periodista ha descrito que el sentimiento de culpabilidad que se siente «es terrible». «Es muy difícil quitártelo. A día de hoy, cuando lo pienso, lo siento. Siento que a mi hijo fuesen a matarlo. Es algo que considero imperdonable». Intxausti ha reconocido que «el dolor se ha ido mitigando en momentos, pero sigue ahí». Ha confesado que «cuando muchas veces cuando termino de llegar a la autopista y entro en San Sebastián, se me pone un dolor de estómago que es terrible. A mí me encantaría entrar en mi ciudad y pasear por ella como hacía 25 años. Yo querría tener la vida que tenía antes, la vida con mi familia, mis amigos, la vida que habíamos elegido, mi marido y yo, para crear una familia. Y esa vida se rompe. Se rompe y te tienes que volver a construir, a pegar, y a repegar, y volver a pegar. Estás destrozada».

Su llegada a aquel juicio en la Audiencia Nacional hace algo menos de un año supuso «darme cuenta de que era una víctima. Se me hizo real». «24 años después pones cara a unas personas de 50 años que han pasado la mitad de su vida en la cárcel, que tenían veintitantos años y que decidieron matar. Porque sí. Porque fueron a comprar una olla Lacor de seis kilos, fueron a comprar la tornillería, el helecho a un todo a cien seguro junto con el tiesto, y que pusieron el dispositivo para matarnos», ha relatado. Intxausti ha remarcado que en aquella sala de la Audiencia Nacional, «no podía creer que era real que esos cuatro individuos que estaban delante de nosotros hubiesen hecho eso. Para nada, claro, porque no ha cambiado nada la situación de este país con respecto a la situación democrática que teníamos hace 40 años a ahora. Han cambiado, sí, muchas cosas en aspectos técnicos, pero ellos no consiguieron nada más que hacernos mucho daño, mucho dolor y resquebrajar una sociedad como la nuestra».