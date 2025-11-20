Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La periodista Aurora Intxausti, este jueves en las XI Jornadas de la AVT en Donostia.

Aurora Intxausti: «Coincidir a la entrada al juicio con los etarras que me quisieron matar me rompió por dentro»

La periodista donostiarra a la que ETA quiso matar en el 2000 confiesa en las Jornadas de la AVT que le encantaría «entrar en mi ciudad y pasear por ella como hacía 25 años»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

«Coincidir en la entrada del juzgado con los terroristas que me quisieron matar supuso destrozarme de nuevo. El juicio, 24 años después, me rompió ... hasta tal punto que necesité de nuevo ayuda psiquiátrica y psicológica. Y sigo con ella. Mi psiquiatra me asigna la medicación necesaria para que cada día me levante y no quiera quedarme en la cama». Este es parte del relato que ha compartido este jueves en San Sebastián la periodista donostiarra de El País Aurora Intxausti, a la que ETA quiso asesinar junto a su marido, el también periodista de Antena 3 Juan Palomo y su hijo de 18 meses, el 10 de noviembre de 2000.

