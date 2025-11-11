Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Leire Díez, según revelan las grabaciones hechas por el fiscal Stampa, asegura ser la «mano derecha» de Cerdán

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

Fue el pasado 7 de mayo. Tres horas y 19 minutos de audio. El fiscal Ignacio Stampa grabó íntegramente la reunión que mantuvo con Leire ... Díez, la supuesta 'fontanera' de Ferraz y en la que la entonces militante socialista prometió relanzar su carrera profesional a cambio de información para boicotear los casos judiciales que salpican al PSOE, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  5. 5 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  8. 8 Primer servicio de Roberto Olabe al Aston Villa
  9. 9

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  10. 10 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los audios de la 'fontanera': «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»

Los audios de la &#039;fontanera&#039;: «Hay una instrucción del presidente: con esta mierda hay que acabar. Y punto»