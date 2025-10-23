Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La periodista Maribel Vilaplana. LP

La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana

«Su testimonio podría ofrecer información que solo ella, el presidente de la Generalitat y sus interlocutores podrían conocer», recoge el auto de apelación

M.García

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:45

Comenta

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente en un auto el recurso de apelación interpuesto por una acusación particular y ... ha ordenado que se reciba declaración como testigo en la causa penal por la Dana, que se instruye en la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, a la periodista Maribel Vilaplana que comió con el presidente de la Generalitat en un restaurante el 29 de octubre de 2024.

