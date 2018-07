La Audiencia Nacional resuelve once asesinatos de ETA «sin autor conocido» desde 2012 Marcelo Azcárraga. / L. SEVILLA La AVT se reunirá a finales de julio con Marcelo Azcárraga, el nuevo fiscal que coordinará todos los atentados sin aclarar A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 12 julio 2018, 08:26

Desde que en 2011 se hizo público el primer informe detallado de la Fundación de Víctimas del Terrorismo sobre los más de 300 crímenes de ETA sin resolver, la Audiencia Nacional ha dictado 29 sentencias por asesinatos cometidos por la banda terrorista referentes a 26 atentados que causaron 35 víctimas mortales. De esa veintena de acciones etarras, nueve -en las que se cometieron once asesinatos-, no tenían sentencia de autor material condenatoria. Además de los once casos resueltos, se ha logrado reabrir una veintena de sumarios que no han llegado a juicio porque no se han hallado pruebas suficientes. «Al menos se ha conseguido interrumpir prescripciones y eso también es importante en estos casos», explica la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara.

Los once asesinatos de los que se ha podido conocer su autoría, en causas resueltas en los últimos seis años, son los de Antonio Ramos Ramírez, José Luis González, Ignacio Mendiluce, Luciano Cortizo Alonso, Pedro Antonio Blanco, Cecilio Gallego, Silvia Martínez, Isaías Carrasco, Luis Conde de la Cruz, Inaxio Uria y Eduardo Puelles. Las sentencias de estos casos condenan a un total de 15 etarras.

Pese a estos avances, todavía resta un largo camino para arrojar luz sobre el resto de sumarios de atentados terroristas pendientes de esclarecimiento, los denominados «crímenes sin autor conocido». Esta investigación, una de las prioridades de las asociaciones de víctimas, será lo que la AVT y Covite pondrán sobre la mesa de Marcelo Azcárraga, el nuevo fiscal de la Audiencia Nacional designado hace tres semanas para coordinar los sumarios de los crímenes de ETA sin resolver. El equipo jurídico de la AVT del que forma parte la abogada Ladrón de Guevara se reunirá con Azcárraga a finales de este mes, un encuentro al que también asistirá la presidenta de la asociación, Maite Araluce. En el caso de Covite, van a solicitar una reunión con el nuevo fiscal.

La letrada Ladrón de Guevara tiene claro que su hoja de ruta es y va a ser seguir revisando los casos, pero es consciente de que las víctimas «juegan contra la prescripción». Defiende el derecho a la investigación de todas las víctimas y que «se pueda dirigir el procedimiento contra alguien». Su meta es que la víctima tenga, al menos, el derecho a la verdad «porque ese no prescribe». En ese contexto, lo que corresponde a estos profesionales es «intentar encontrar, en la revisión de sumarios, decisiones que se pueda considerar que han interrumpido la prescripción».

Los casos resueltos Las sentencias Antonio Ramos Ramírez Guardia civil asesinado el 8 de junio de 1986 en Arrasate. Condena en 2015 a José Luis Erostegi. José Luis González e Ignacio Mendiluze Ertzainas asesinados el 10 de diciembre de 1995 en Itsasondo. Condena en 2012 a Mikel Otegi. Luciano Cortizo Comandante de Artillería asesinado el 23 de diciembre de 1995 en León. Condena en 2018 a Sergio Polo. Pedro Antonio Blanco Teniente coronel asesinado el 21 de enero de 2000 en Madrid. Condena en 2014 a Ana Belén Egües, Iván Apaolaza, Juan Luis Rubenach y Gorka Palacios. Cecilio Gallego y Silvia Martínez Un jubilado y una niña asesinados el 4 de agosto de 2002 en Santa Pola. Condena en 2012 a Óscar Celarain y Andoni Otegi. Isaías Carrasco Concejal del PSE asesinado el 7 de marzo de 2008 en Arrasate. Condena en 2015 a Beñat Aguinagalde. Luis Conde de la Cruz Brigada del Ejército asesinado el 22 de septiembre de 2008 en Santoña. Condena en 2013 a Iñago Zapirain, Beatriz Etxebarria y Daniel Pastor. Inaxio Uria Empresario guipuzcoano asesinado el 3 de diciembre de 2008 en Azpeitia. Condena en 2013 a Manex Castro y en 2017 a Beñat Aginagalde y Joanes Larretxea. Eduardo Puelles Inspector de la Policía Nacional asesinado el 19 de junio de 2009 en Bilbao Condena en 2013 a Daniel Pastor, Beatriz Etxebarria e Iñigo Zapirain.

Ladrón de Guevara, autora del informe de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, lleva muchos años trabajando en estos casos. Recuerda que en su día pudo completar el informe gracias a información que les facilitó la propia fiscalía. En un primer listado aparecían 356 casos y tras cruzar datos con a fiscalía de la Audiencia Nacional se redujeron a 324. La última actualización determina que se estaría hablando de un total de 311. Un estudio del Gobierno Vasco de 2014, sin embargo, reducía los casos a 197.

Uno de los últimos casos que se ha reabierto es el de Ignacio Ustaran, asesinado el 29 de septiembre de 1980. La Audiencia Nacional ha decidido reiniciar el sumario que fue archivado en 1983 al no poder identificar a los tres terroristas que le sacaron de su casa encañonado y le pegaron un tiro. En el coche donde le asesinaron aparecieron dos casquillos de bala, pese a que la víctima sólo presentaba un disparo, y sangre de otra persona, lo que hizo pensar a los investigadores que uno de los terroristas pudo herirse con un disparo rebotado. Hoy los avances en las técnicas de investigación, especialmente en cuanto a las identificaciones de ADN, han llevado a la Audiencia Nacional a reabrir el caso.

«¡Qué negligencias!»

La familia pidió la reapertura el pasado abril tras conseguir, un año antes, gracias a la intercesión de la asociación de víctimas Covite, acceder al sumario, que hasta entonces no habían visto pese a sus reiterados intentos. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, explica que cuando por fin leyó aquel sumario no pudo dormir aquella noche. «Me pareció escalofriante. ¡Qué negligencias! No había nada practicado cuando se tenía que haber detenido a sus autores al día siguiente. Dejaron un montón de huellas y no hicieron nada», remarca Ordóñez.

En otro caso, el del asesinato del teniente Ignacio Mateu Isturiz y el guardia civil Adrián González Revilla asesinados por un comando de ETA el 26 de julio de 1986, la Audiencia Nacional ha procesado el pasado 5 de junio a José Antonio López Ruiz, 'Kubati', y a José Miguel Latasa Getaria, 'Fermín', por su participación en el doble crimen. De momento se les ha notificado el auto de procesamiento.