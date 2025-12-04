Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ex secretario . EP

La Audiencia de Madrid tumba la imputación de Peinado al delegado del Gobierno

Revoca la admisión a trámite de la querella de Vox contra Francisco Martín por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de Begoña Gómez

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:40

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', revocar la admisión a trámite de la querella ... presentada por Vox contra el actual delegado del Gobierno en la comunidad, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la esposa del presidente del Gobierno. En consecuencia, los tres magistrados de la Sección 23 corrigen la decisión del magistrado de investigar a Martín por su pasado como secretario general de Presidencia y, por lo tanto, superior jerárquico de la asistente de Moncloa Cristina Álvarez.

