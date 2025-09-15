Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez HOY

La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo

La Audiencia Provincial de Badajoz tiene marcado este lunes para deliberar sobre los recursos de los once investigados y la Fiscalía a la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado

Rocío Romero

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:52

La Audiencia Provincial de Badajoz tiene este lunes una cita trascendental en el caso Azagra, el proceso judicial que busca aclarar si el hermano del ... presidente del Gobierno, David Sánchez, se benefició de su parentesco para lograr la plaza como coordinador de actividades musicales de los conservatorios de la Diputación de Badajoz entre 2016 y 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a su colaborador, Luis Carrero.

