La Audiencia Nacional aparta al juez 'maldito' del PP del juicio sobre la caja B José Ricardo de Prada. / Archivo Admite la recusación por entender que el juez tiene comprometida su imparcialidad por haber considerado probada la existencia de las cuentas opacas en la sentencia de la primera época de Gürtel MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Viernes, 4 octubre 2019, 13:18

El juez más odiado por el Partido Popular no será parte del tribunal que juzgará la caja B de la formación conservadora. El pleno de la Sala de lo Penal ha decidido aceptar la recusación del PP contra el magistrado progresista José Ricardo de Prada al entender que el juez tiene comprometida su imparcialidad al haber considerado ya probada la existencia de las cuentas opacas del partido en la sentencia sobre la primera época de la trama Gurtel.

El pleno, muy dividido y, compuesto por 15 magistrados, ha adoptado la decisión de apartar a De Parada por 8 votos a favor y 7 en contra. El magistrado 'maldito' del PP, no obstante, si que estará en el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgue otras de las numerosas piezas de Gurtel, la de as presuntas irregularidades de la trama en Boadilla del Monte (Madrid). El pleno, por diez votos a favor y cinco en contra, ha decido mantenerle al entender que haber participado en la primera sentencia de Gürtel no compromete su imparcialidad para analizar los supuestos amaños en este municipio.