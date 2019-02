Atutxa defiende prolongar el liderazgo de Ortuzar al frente del PNV: «Si no le queda pan, se lo daremos» 34:44 Atutxa, en el plató Ante el juicio al procés, cree que si Puigdemont hubiera convocado elecciones con el avalde ERC, las cosas «habrían sido diferentes» J.ARTOLA Viernes, 1 febrero 2019, 22:33

Itxaso Atutxa reivindica la continuidad de Andoni Ortuzar al frente del PNV, levantando, como permiten los estatutos del partido, la salvaguarda de que los cargos internos no se prolonguen más allá de dos mandatos. Los jeltzales iniciarán a finales de año su proceso de renovación orgánica, de tal forma que en el arranque de 2020 estén configurados tanto el EBB como sus organizaciones territoriales. La presidenta del Bizkai Buru Batzar subraya que el suyo es «un voto» entre los 20.000 afiliados vizcaínos, pero lo decanta abiertamente por la continuidad de Ortuzar en una entrevista en 'En profundidad' de Teledonosti con la subdirectora de DV, Lourdes Pérez.

Preguntada por «las miguitas» que ha ido dejando el líder del PNV sobre la posibilidad de no repetir cuatro años más en el cargo, Atutxa bromeó con que «espero que le quede pan, porque si no se lo daremos para que siga». Tras rechazar «claramente» que la eventual renuncia de Ortuzar a continuar le encamine a ella hacia la presidencia del primer partido de Euskadi, la invitada se muestra convencida de que las bases peneuvistas «no están pensando en ninguna transición hacia ninguna parte». «No veo no solo una necesidad de relevo, sino ni siquiera una petición de relevo por parte de nadie», zanja, ante «el liderazgo en lo externo y, en lo interno, de unión y colaboración» desplegado por Ortuzar.

Atutxa hace en la entrevista un repaso a su tránsito del mundo de la comunicación a la política; de la figura de su padre -Javier Atutxa, un histórico del PNV que dirigió el BBB que ahora comanda ella-; del equilibrio profesional y doméstico con su marido -Aitor Esteban, portavoz jeltzale en el Congreso-; y de lo que significa la militancia feminista, en la que se sigue reconociendo. La jefa de filas del EBB admite que le gustaría que la foto del país -el Gobierno Vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales gobernadas por varones de su partido- «fuera de otra manera» y cree que lo acabará siendo, aunque junto a ello desea que sus compañeros sigan al frente de las instituciones.

Persuadida de que la 'nueva política' no ha aportado fórmulas «más participativas y democráticas» que las del PNV, Atutxa se manifiesta con cautela sobre el inminente juicio al procés. Sí que considera que si Carles Puigdemont hubiera optado por convocar elecciones y ERC no le hubiera presionado tildándole de traidor, lo que se desencadenó a partir de entonces «habría sido diferente».