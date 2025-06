Asensio pide máxima firmeza contra la corrupción «caiga quien caiga»

Contra la corrupción, máxima firmeza en la toma de decisiones. «Tolerancia cero, caiga quien caiga». El secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ... ha expresado esta mañana en San Sebastián su «indignación» y «preocupación» por los escándalos de supuesta corrupción que afectan a dos exsecretarios de Organización del PSOE -José Luis Ábalos y Santos Cerdán- que el informe de la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de una trama que cobraba mordidas de adjudicaciones de obras públicas.

Asensio ha revelado que comparte totalmente la posición expresada «por nuestro secretario general y presidente Pedro Sánchez» para expulsar de la política este tipo de actitudes. «Estamos tranquilos, por algo el PSOE tiene 146 años de historia y por algo aspiramos a que tenga otros 146 más desde la política limpia y honesta», ha dicho en un desayuno informativo para valorar la gestión de los diputados forales del PSE en el ecuador de la legislatura.

Asensio ha ssegurado que no conoce para nada a la empresa presidida por el guipuzcoano Antxon Alonso -que aparece en el informe de la Guardia Civil vinculada a la trrama- y ha asegurado que los departamentos forales gestionados por los socialistas nunca le han adjudicado contratos. El dirigente del PSE, que es teniente de diputada general, ha puesto en valor el trabajo «sacrificado y muchas veces en solitario» que, a su juicio, han desarrollado los socialistas para resolver el problema de los residuos que considera superado. Ha destacado la capacidad de entendimiento «entre diferentes» del gobierno foral PNV-PSE y, en ese sentido, ha considerado «clave y estratégico» el pacto alcanzado con Elkarrekin Gipuzkoa para abordar una reforma fiscal «de orientación progresista». También ha agradecido al PP su apoyo a los últimos Presupuestos forales.

Asensio no ha querido polemizar con el PNV sobre la estrategia jeltzale en Gipuzkoa a favor de generar «estructuras de Estado». «Desde el máximo respeto, es evidente que el PNV en Gipuzkoa está en abierta competencia abertzale con EH Bildu,. que por otra parte se equivoca en dar portazo a los acuerdos sistemáticamente», ha dicho

Seguridad jurídica

En relación a las divergencias sobre la política lingüística, el líder del PSE ha asegurado que «con el euskera no pasa nada, no tenemos ningún problema» pero «lo que querenos es que se garantice la seguridad jurfdica y que se respeten los derechos laborales a la hora de definir los perfiles lingüísticos en las ofertas de empleo público, porque para determinados puestos no hace falta tener un perfil lingüístico concreto»«, ha advertido en línea con las reivindicaciones de UGT y CC OO.

Las diputadas forales Azahara Domínguez y Goizane Álvarez, las dos del PSE, han repasado las principales actuacions de sus respectivos departamentos de Cultura, Juventud, Deporte y Cooperación, y Movilidad, que han encuadado en una «lucha decidida por avanzar hacia la igualdad, también en valores»