«Se asemejaba mucho al inicio del conflicto vasco» Los agentes de la Guardia Civil relatan el «odio» de la muchedumbre durante los registros previos al 1-O MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 21 marzo 2019, 15:55

«La gente estaba exaltada. No he vivido el conflicto vasco, pero mis compañeros veteranos me han dicho que su inicio se parecía muchísimo por la cara de odio de la gente». Ese fue el resumen que un agente de la Guardia Civil hizo ante el tribunal del ambiente que se encontraron en el registro de las naves de Can Barris (Barcelona) donde el 19 de septiembre de 2017 los funcionarios descubrieron 9,9 millones de papeletas para el referéndum.

La sesión de este jueves estuvo plagada de testimonios de los agentes del instituto armado que participaron en los registros de la denominada 'Operación Anubis', el dispostiivo que la Guardia Civil puso en marcha los días anteriores al 1-O para intentar abortar la consulta. Y los funcionarios, que reconocieron que los Mossos en la mayoría de los casos se emplearon a fondo para contener a las masas, no ahorraron detalles en el Supremo de lo que allí se encontraron.

«Se me grabó la cara de odio de un señor mayor, que nos escupió. Parecía que le estuviéramos quitando algo». «Hubo amenazas: Os mataremos», declaró ese mismo agente sobre los incidentes en Can Barris.

«En la vida»

«Hubo insultos, amenazas. La salida fue una ratonera. Era una calle en obra. Tiraron todas las vallas de protección de las obras para impedir el paso», recordó un segundo funcionario que participó en ese mismo registro de las naves donde estaban las papeletas.

«Increparon continuamente a la fuerza que estaba interviniendo«. «Había insultos, amenazas, cánticos, grabaciones...No he visto una cosa así en mi vida. Estaban organizados. No era una cosa espontánea«, señaló por su parte un cabo primero que el tomo parte en el registro del 19 de septiembre de 2017 en la nave de Unipost de Terrassa, donde se halló abundante material electoral listo para su distribución.

El subteniente que dirigió el operativo de Unipost coincidió en el relato de sus subordinados. «El letrado de la administración de Justicia iba encapuchado y le gritaron 'no te tapes, traidor, que te conocemos».» Vi en la cara de muchas personas que había allí, por primera vez en mi vida profesional, el reflejo del odio», detalló.