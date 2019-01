El PNV aprieta a Sánchez para que no «dé por hecho» su apoyo a los Presupuestos Esteban amaga incluso con una enmienda a la totalidad si el proyecto de Cuentas presentado no atiende las demandas vascas Lunes, 14 enero 2019, 13:29

La primera valoración del PNV tras la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el Congreso este lunes ha sido una advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no «dé por hecho» el apoyo de los cinco diputados jeltzales a las Cuentas. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno socialista que no se confíe y ha amagado incluso con la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad a las Cuentas en caso de que no sean del agrado del partido jeltzale.

En declaraciones en el Congreso minutos después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, registrara el proyecto de Presupuestos en la Cámara baja, Esteban ha señalado que el «aún no ha sido informado» de los detalles de las Cuentas y ha subrayado que lo primero que deberá contener el proyecto son los acuerdos que en su día cerró el PNV con el Gobierno de Mariano Rajoy, y que están pendientes de cumplimiento o bien incluían partidas plurianuales.

A partir de ahí, ha asegurado el portavoz jeltzale, negociarán: «Pero el Gobierno no tiene que dar por hecho el voto del PNV. Tenemos la voluntad de discutirlo, de llegar a un acuerdo y seremos razonables, pero queremos que el Gobierno responda en el fondo y en las formas», ha afirmado.

De hecho, Esteban ha asegurado que el PNV aún no descarta la presentación de una enmienda de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. «Vamos a ver qué ocurre, aunque iremos con voluntad de acuerdo», ha apuntado. Eso sí, ha querido dejar claro que, si hay acuerdo, será porque «ha habido contenido», ya que no van a «vender cosas que no están hechas», y ha aconsejado al Gobierno respetar también las formas y no «anunciar cosas cuando están sin cerrar y desconociendo si hay partidas para ello».

Se ha quejado, como ejemplo de ello, de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya anunciado en un acto de presentación de candidatos un acuerdo sobre dos obras que había hablado con el PNV sobre dos importantes pasos a nivel en Bilbao, pero sobre las cuales el Ayuntamiento bilbaíno todavía no sabe nada ni se ha formalizado un convenio, como habían quedado. «El ayuntamiento no sabe absolutamente nada, ni tampoco nosotros, ni hay fecha; por tanto, anunciar las cosas cuando todavía están sin cerrar no son las maneras», se ha quejado el portavoz vasco.

No obstante, ha subrayado que, igual que los «partidos catalanes ahora parece que quizá están dispuestos a mantener conversaciones en torno al presupuesto« con el Gobierno, el PNV, que se ha reunido en dos ocasiones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora va a entrar en una «negociación presupuestaria más concreta».