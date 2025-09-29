«Son 23 años recordando en Leitza a mi marido asesinado por ETA, pero yo aquí acabo. No puedo más»
María José Rama, viuda del cabo Beiro, toma la decisión de no volver más al homenaje, pese a mostrar «agradecimiento y respeto» por los leitzarras
Diego Fernández Tortosa
Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00
«Son 23 años viniendo a recordar a mi marido a Leitza. Os agradezco de corazón que hagáis este homenaje, pero yo aquí acabo. No ... puedo más». Esas fueron las palabras que pronunció emocionada María José Rama, viuda del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA en 2002 en el pueblo navarro de Leitza, durante el homenaje anual que se hace cada 24 de septiembre en el municipio. En una conversación con este periódico, esta víctima se muestra cansada y obligada a «pensar en ella misma», aunque agradece a los «buenos vecinos» leitzarras que cada año homenajean a su marido.
Aunque se ha visto obligada a tomar esta decisión, la víctima de ETA muestra su respeto por los vecinos de Leitza. «Siempre voy para no defraudarlos, porque ellos se quedan ahí todo el año penitenciando. Los respeto mucho», explica Rama a DV y añade que, según le dijeron, aún sin ella, seguirán homenajeando al cabo Beiro cada año porque «no lo quieren olvidar».
María José Rama vive en la actualidad en Asturias y cada 24 de septiembre hace «800 kilómetros de viaje, entre ida y vuelta» para asistir al acto conmemorativo que hacen los vecinos a su marido, algo que «con el tiempo pesa». Pero las largas distancias recorridas en un día no es, ni mucho menos, el principal motivo que le ha hecho tomar esta decisión. «Pienso que se están riendo de mí. Estoy harta no, lo siguiente», comenta apenada. El detonante de ese sentimiento de hastío, explica, radica en el archivo del caso de su marido. «Llevamos cuatro años pidiendo las pesquisas necesarias desde Francia, pero la información no llega. Hemos ido pidiendo prórrogas todos los años, pero ya nos han comentado que no se puede prorrogar más», remarca la víctima, que dice sentirse «abandonada» por los políticos e instituciones que debían haberla «defendido y protegido».
«Ojalá me confundiera»
Aunque la decisión la hizo pública durante su discurso en el homenaje de este año, Rama confiesa que esta no es la única vez en la que ha pensado dejar de asistir a Leitza. «Ya me pasó cuando le eché la bronca a Uxue Barkos en 2019. Pero esta vez es diferente, ya no me quedan esperanzas de ver a dos de los cuatros asesinos de mi marido entre rejas», expresa, aunque reconoce que ojalá se «confundiera y todo cambiara».
No obstante, esta posibilidad, afirma, la ve cada vez menos probable. «El mundo está al revés y la situación va cada vez a peor. Siento que estoy dando palos de ciego y aunque agradezco mucho el cariño de la parte buena del pueblo, tengo que poner todo en una balanza y empezar a priorizarme a mí. Si voy al homenaje cada año es para pedir justicia y para que no se olvide a mi marido, pero siento que se están riendo de mí a la cara y para eso me quedo en mi casa y le honro a mi manera».
El homenaje de este año contó con la presencia de autoridades militares; mandos y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Foral, y de representantes de UPN, PP y Vox, pero no de miembros del Gobierno de Navarra, conformado por PSN, Geroa Bai o Zurekin (Sumar + Podemos).
