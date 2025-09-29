Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Rama, viuda del cabo Beiro, durante el homenaje a su marido este año. JESÚS CASO/DN

«Son 23 años recordando en Leitza a mi marido asesinado por ETA, pero yo aquí acabo. No puedo más»

María José Rama, viuda del cabo Beiro, toma la decisión de no volver más al homenaje, pese a mostrar «agradecimiento y respeto» por los leitzarras

Diego Fernández Tortosa

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

«Son 23 años viniendo a recordar a mi marido a Leitza. Os agradezco de corazón que hagáis este homenaje, pero yo aquí acabo. No ... puedo más». Esas fueron las palabras que pronunció emocionada María José Rama, viuda del cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, asesinado por ETA en 2002 en el pueblo navarro de Leitza, durante el homenaje anual que se hace cada 24 de septiembre en el municipio. En una conversación con este periódico, esta víctima se muestra cansada y obligada a «pensar en ella misma», aunque agradece a los «buenos vecinos» leitzarras que cada año homenajean a su marido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  6. 6

    Cuando la herencia no descansa en paz
  7. 7

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  8. 8

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  9. 9

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  10. 10

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Son 23 años recordando en Leitza a mi marido asesinado por ETA, pero yo aquí acabo. No puedo más»

«Son 23 años recordando en Leitza a mi marido asesinado por ETA, pero yo aquí acabo. No puedo más»